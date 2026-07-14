ระทึก! โรงงานพลุระเบิดสนั่นเมืองเพชรฯ บ้านพังกว่า 7 หลัง อดีตกำนัน-ภรรยาเจ็บ เร่งพิสูจน์สาเหตุ

เพชรบุรี - เกิดเหตุระทึกกลางวันแสกๆ หลังพลุในโรงงานผลิตดอกไม้ไฟที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ระเบิดสนั่นบริเวณบ้านไร่ตีนน้ำ หมู่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 7 หลังคาเรือน รถยนต์เสียหาย 2 คัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นอดีตกำนันตำบลต้นมะม่วงและภรรยา เจ้าหน้าที่เร่งปิดพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุ
วันนี้ ( 14 ก.ค.) ร.ต.ต.อาทิตย์ บุญเครอะ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งเหตุพลุระเบิดภายในบ้านไร่ตีนน้ำ หมู่ 2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พลเมืองดีและหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลต้นมะม่วงได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 2 ราย ส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ทราบชื่อคือ นายสงกรานต์ นภาพรมงคล หรือ “กำนันหมึก” อายุ 68 ปี อดีตกำนันตำบลต้นมะม่วง และนางนันทภัทร ป้องเจริญ อายุ 42 ปี โดยทั้งสองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
จากการตรวจสอบพบว่าแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้รับความเสียหายมากกว่า 7 หลังคาเรือน ทั้งหลังคาพัง ฝ้าเพดานหลุด กระจกประตูและหน้าต่างแตก รวมถึงรถยนต์เก๋งและรถกระบะเสียหายอีก 2 คัน เบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ขณะเกิดเหตุผู้บาดเจ็บทั้งสองพักอาศัยอยู่ภายในบ้าน ก่อนที่พลุซึ่งเก็บไว้บริเวณโรงจอดรถ ซึ่งเป็นดินดำสำหรับทำพลุ จะเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง เสียงดังได้ยินไกลกว่า 10 กิโลเมตร ส่งผลให้แรงอัดกระแทกสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ มีรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวได้รับอนุญาตจากอำเภอเมืองเพชรบุรีให้ประกอบกิจการผลิตพลุดอกไม้ไฟอย่างถูกต้อง และดำเนินกิจการมานานกว่า 40 ปี โดยไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อรักษาพยานหลักฐานและรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิดต่อไป