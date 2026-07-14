หนุ่มอังกฤษเจอเต็มๆ คาราโอเกะโหดของดีเมืองเชียงใหม่ เที่ยวกับเพื่อนแค่ 2 คน โดนรูดจ่าย 1.5 แสนบาท

เชียงใหม่ - ซ้ำแล้วซ้ำเล่า! หนุ่มชาวอังกฤษตกเป็นเหยื่อร้านคาราโอเกะมหาโหดกลางเมืองเชียงใหม่ หลังเข้าไปใช้บริการกับเพื่อนแค่ 2 คน แต่โดนจับรูดบัตรเครดิตจ่ายไปกว่า 1.5 แสนบาท ขณะที่ภรรยาชาวไทยควงทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดี รับไม่ได้ที่ถูกเก็บเงินค่าบริการสูงเกินจริงและไม่เชื่อว่าคนเมาหมดสติแล้วจะใช้บริการได้มากขนาดนี้ อีกทั้งพบข้อน่าสงสัยหลายอย่าง ทั้งคนขับรถตุ๊กตุ๊กที่คาดว่าน่าจะรู้เห็นพาเหยื่อไปเชือดและการใช้บัตรรูดจ่ายหลายครั้ง ขณะที่ทางร้านอ้างเรียกสาวเกือบทั้งร้านมานั่งด้วยและใช้บริการนาน 5 ชั่วโมง ล่าสุดยอมคืนเงินให้ผู้เสียหายแล้ว
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (13 ก.ค. 69) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ภรรยาชาวไทยของชายชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้เสียหาย พร้อมด้วยนายดำรง บุญประคอง ทนายความ เดินทางเข้าพบกับคู่กรณี หลังจากที่ตำรวจเชิญทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติมและให้ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยกัน จากกรณีที่เมื่อคืนวันที่ 28 มิ.ย. 69 ชายชาวอังกฤษที่แต่งงานกับภรรยาชาวไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พาเพื่อนชาวอังกฤษที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยไปเที่ยวย่านถนนนิมมานเหมินท์ จนมึนเมาอย่างหนัก และได้ไปเที่ยวต่อด้วยการเข้าใช้บริการร้านคาราโอเกะ ย่านคูเมืองเชียงใหม่ โดยชายชาวอังกฤษได้หายตัวไปตลอดทั้งคืน จนกระทั่งกลับเข้าบ้านในช่วงสายของวันต่อมา พร้อมกับที่ภรรยาตรวจสอบพบว่าร้านคาราโอเกะดังกล่าวมีการเก็บค่าบริการเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 150,000 บาท โดยเป็นการจ่ายผ่านบัตรเครดิตของชายชาวอังกฤษเป็นเงิน 120,000 บาท และบัตรเเครดิตของภรรยาที่สามีนำติดตัวไปด้วยเป็นเงินอีก 26,400 บาท ซึ่งเป็นการเก็บค่าบริการที่สูงเกินจริงและไม่น่าจะเป็นไปได้ จึงได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีร้านคาราโอเกะดังกล่าว
ทั้งนี้ ภรรยาชาวไทยของผู้เสียหายเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุสามีพาเพื่อนไปเที่ยวและรับประทานอาหารที่ย่านถนนนิมมานเหมินท์จนมึนเมาอย่างหนัก แต่ยังพากันไปเที่ยวต่อที่ร้านคาราโอเกะดังกล่าว ซึ่งรอบแรกเสียเงินในการใช้บริการไป 700 บาท โดยเพื่อนสามีเป็นผู้จ่าย และจะออกจากร้าน แต่ระหว่างนั้นพนักงานของร้านยังคงพยายามรั้งให้ใช้บริการต่อ ทำให้สามีต้องบอกว่าจะโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ออกมาและเรียกรถตุ๊กตุ๊กจากหน้าร้านคาราโอเกะแห่งนั้นให้ไปส่งเพื่อนที่โรงแรมย่านถนนนิมมานเหมินท์ และเมื่อเสร็จแล้วสามีได้ให้รถตุ๊กตุ๊กพาไปส่งที่บ้านพักในอำเภอหางดง แต่ปรากฏว่ารถตุ๊กตุ๊กกลับพาไปส่งที่ร้านคาราโอเกะแห่งเดิม ทั้งที่สามีอยู่ในสภาพเมามายอย่างหนักและไม่ได้สติ จนกระทั่งมารู้สึกตัวอีกครั้งและพบว่าทางร้านนำบัตรเครดิตไปรูดเงินหลายครั้งรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 120,000 บาท พร้อมกับใช้บัตรเครดิตของตนเองที่สามีนำติดตัวไปด้วยรูดเงินไปอีก 26,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 150,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าบริการที่สูงเกินความเป็นจริง โดยเมื่อตรวจสอบกับทางธนาคารพบว่ามีการโอนเงินในบัตรเครดิตไปยังบัญชีพร้อมเพย์ของบุคคล 2 คน ทั้งหมดถูกรูดไปในเวลาไล่เลี่ยกันภายในครึ่งชั่วโมง ดังนั้นจึงได้พาสามีเข้าแจ้งความ เพราะมองว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอีก เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเห็นเป็นข่าวหลายครั้งแล้ว และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับสามีตนเอง
ขณะเดียวกันรายงานข่าวแจ้งว่า ในการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยกันนั้น ตัวแทนของทางร้านอ้างว่า นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 2 คนมาใช้บริการจริง และมีการเรียกเด็กพนักงานสาวของร้านเกือบทั้งร้านมานั่งดริงก์ด้วย ซึ่งทางร้านคิดค่าบริการชั่วโมงละ 700 บาทต่อคน เป็นเวลารวม 5 ชั่วโมง ซึ่งใช้บริการจนถึงเวลาประมาณ 07.00 น.ก่อนที่จะเช็คบิลและออกไปจากร้าน ส่วนทางฝ่ายภรรยาของผู้เสียหายตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดราคาค่าบริการจึงสูงเกินกว่าความเป็นจริงขนาดนี้ เพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่นักท่องเที่ยว 2 คนจะใช้บริการสูงถึง 150,000 บาท ภายในเวลา 5 ชั่วโมง อีกทั้งสภาพของสามีตนและเพื่อนที่ไปก็เมาแบบไม่ได้สติแล้ว และตั้งข้อสังเกตอีกว่าเหตุใดมีการรูดบัตรเครดิตหลายรอบ และแต่ละรอบยอดเงินไม่เท่ากัน ซึ่งหากเป็นค่าบริการจริง ทำไมไม่รูดเต็มจำนวนครั้งเดียว อีกทั้งวงเงินในบัตรของสามีถูกตั้งไว้ไม่ให้เกิน 50,000 บาท แต่กลับถูกรูดไปได้มากกว่าวงเงินที่จำกัดไว้ และบัตรของตนที่อยู่กับสามี เหตุใดจึงถูกใช้รูดเงินสดและยังพบว่ายอดเงินไม่ได้เข้าเฉพาะร้าน แต่ยังเข้าบัญชีส่วนตัวด้วย นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่าคนขับตุ๊กตุ๊กจะมีส่วนรู้เห็นกับทางร้านด้วยหรือไม่ เพราะตามเส้นทางที่ตรวจสอบจากมือถือของผู้เสียหายพบว่าถูกพาวนไปตามถนนท่าแพ ถนนลอยเคราะห์ ถนนช้างม่อย อยู่หลายรอบ และสุดท้ายแวะกลับไปที่ร้านที่เกิดเหตุ
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติถูกร้านคาราโอเกะในตัวเมืองเชียงใหม่เรียกเก็บค่าบริการ ทั้งค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าพนักงานสาวที่ให้บริการ สูงเกินความเป็นจริง เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ทั้งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะ และกรณีที่ไม่เป็นข่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงและกระทบภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก โดยรูปแบบมักจะเป็นไปในลักษณะที่คนขับรถรับจ้างพานักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ ซึ่งคาดว่าคนขับรถรับจ้างน่าจะได้รับส่วนแบ่งจากทางร้านด้วย จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเสียที
ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า ร้านคาราโอเกะที่เกิดเหตุได้ยินยอมคืนเงินทั้งหมดให้ฝ่ายผู้เสียหายแล้ว