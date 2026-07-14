(คลิป)ลุกฮือ! ชาว อ.คง โคราชและ 8 อำเภอใกล้เคียง แสดงพลังจุดยืนให้จัดงานพืชสวนโลก 2572 ที่ อ.คง ค้านย้ายไป อ.ปากช่อง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – ชาวบ้าน อ.คง และ 8 อำเภอใกล้เคียง โคราช รวมตัวกันแสดงพลังจุดยืนให้จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2572 หรือ KORAT EXPO 2029 ที่บ้านโคกหนองรังกา อ.คง ตามมติของคณะกรรมการพืชสวนโลก ค้านย้ายไปจัดที่ อ.ปากช่อง ตามกระแสข่าวการเปลี่ยนสถานที่จัดงาน ชี้ อ.คง มีความพร้อมตามมติคณะกก.พืชสวนโลกและลงทุนปรับพื้นที่พร้อมระบบแหล่งน้ำไปหมดแล้ว
วันนี้ ( 14 ก.ค.69) ที่ พื้นที่บริเวณจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก บ้านโคกหนองรังกา ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ชาวบ้านอำเภอคงและพื้นที่ใกล้เคียงรวม 8 อำเภอ จ.นครราชสีมา ได้เดินทางมารวมตัวเพื่อแสดงจุดยืนในการยืนยันให้อำเภอคง เป็นพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2572 ( KORAT EXPO 2029) หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ไปที่อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา แทน จึงทำให้ชาวบ้านรู้สึกเป็นกังวลว่าอำเภอคงจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพืชสวนโลก ในครั้งนี้แล้ว
โดยก่อนหน้านี้ นายนพวิทย์ ชวนขุนทด ส.อบจ.นครราชสีมา เขต อ.คง เป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่ อ.คงและ 8 อำเภอใกล้เคียง จ.นครราชสีมา ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยืนยันและสนับสนุนให้อำเภอคง นั้นได้เป็นพื้นที่ ในการจัดงานพืชสวนโลกตามมติของ คณะกรรมการพืชสวนโลก
ด้าน นายอุดม ทิพย์พงศ์ธร อายุ 64 ปี ตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า วันนี้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคงและอำเภอใกล้เคียง 8 อำเภอ ได้เดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังยันยันในการที่จะให้อำเภอคงนั้นได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 หลังจากที่ชาวบ้านรู้เป็นกังวลกับกระแสข่าวที่จะมีการย้ายพื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่อง ซึ่งตนสงสัยว่าทั้งๆ ที่มีการประเมินว่าอำเภอคงนั้นเหมาะสมที่จะจัดงานพืชสวนโลกตามมติของ คณะกรรมการพืชสวนโลกแล้ว แต่ทำไมยังมีข่าวการย้ายสถานที่ไปยังอำเภอปากช่อง เพราะตอนนี้แค่รองบประมาณในการก่อสร้างมาสเตอร์แพลน ตามแผนที่วางเอาไว้และที่สำคัญงบประมาณในการลงทุนปรับพื้นที่และระบบน้ำก็ลงทุนทำไปหมดแล้ว เหลือแค่การก่อสร้าง ตนจึงขอเป็นตัวแทนชาวบ้านฝากไปถึงผู้มีอำนาจให้เห็นใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคง และ อำเภอใกล้เคียง ที่ได้รับการประเมินและแสดงความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพืชสวนโลกในครั้งนี้
ขณะเดียวกัน นายประชา ฉัตรวงศ์วาน กำนันตำบลเทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ที่มารวมกันกันก็เพื่อเป็นการแสดงพลังของชาวบ้านในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เนื่องจากงานพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่อำเภอคงนั้นเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาพื้นที่แถบนี้ เพราะนอกจากอำเภอคงแล้วก็จะมีพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากการจัดงานในครั้งนี้ด้วย และยังเป็นการทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าภาพนั้นได้เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย