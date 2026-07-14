จันทบุรีกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ จับเอเยนต์ไอซ์- แอดมินเว็บพนันเงินหมุนเวียนปีละ 120 ล้าน

จันทบุรี – จังหวัดจันทบุรี ร่วมตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ จับผู้ต้องหาได้ 2 คดีสำคัญทั้งเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดไอซ์กว่า 6 กิโลกรัม พร้อมทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท พร้อมแอดมินเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาทต่อปี
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 14 ก.ค.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาค รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สส.ตำรวจภูธรจันทบุรี รวมถึงผู้แทนฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา 2 คดีสำคัญภายใต้นโยบายปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
โดยคดีแรก กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ขยายผลปฏิบัติการ “OPERATION 90 DAYS ยุทธการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” สามารถจับกุม นายดนุพล หรือ “เดี่ยว” ผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ จ.จันทบุรี พร้อมของกลางไอซ์ น้ำหนัก 6.0024 กิโลกรัม เครื่องชั่งดิจิทัล 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายยาเสพติด ประกอบด้วย เงินสด ทองคำ พระเครื่อง รถยนต์ และทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ รวมมูลค่า 1,112,000 บาท ก่อนแจ้งข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนอีกคดี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าจับกุม น.ส.นารีรัตน์ หรือ “พลอย” อายุ 25 ปี ภายในบ้านพักเขตเมืองจันทบุรี หลังสืบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์
จากการตรวจค้น พบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 4 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 7 ใบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายรายการ
ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ทำหน้าที่ฝ่ายการตลาดให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ BETFLIX PROS8, UFA888PRO และ UFARACING ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท พร้อมค่าคอมมิชชัน โดยรับเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล (USDT) ผ่านแอปพลิเคชัน Bitkub และทำงานมาแล้วประมาณ 1 ปี
และจากการตรวจสอบระบบหลังบ้าน พบว่าเว็บไซต์พนันทั้ง 3 แห่ง มีเงินหมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 120 ล้านบาทต่อปี เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติการพนัน ฐานโฆษณา ชักชวน และสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว. จันทบุรี กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี จะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มข้น.