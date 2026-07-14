"เจ้าบอย" สิงโตขอนแก่นฟันธง! ตะปบชิ้นเนื้อ "อาร์เจนตินา" ลิ่วชน "สเปน" นัดชิงบอลโลก 2026

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ใกล้ถึงรอบชิงฟุตบอลโลก 2026 “เจ้าบอย” สิงโตขาว สวนสัตว์ขอนแก่น ตะปบก้อนเนื้อติดธงชาติทีมอาร์เจนติน่า เข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปน ย้ำเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ร่วมทำนายผลฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกประเภท
ฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 23 ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ 3 ประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Semi-Finals) ประกอบด้วย ฝรั่งเศสพบสเปน แข่งขันคืนวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 (เช้ามืดวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 02.00 น.) และคู่อังกฤษพบอาร์เจนตินา แข่งขันคืนวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 (เช้ามืดวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 02.00 น.)
ทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศ โดยเจ้าหน้าที่ได้นำธงชาติแต่ละทีมมาติดตั้งบนสลิง พร้อมแขวนอาหารโปรดคือเนื้อหมูไว้ใต้ธง ให้ “เจ้าบอย” สิงโตขาว กระโดดเลือกตะปบอาหาร โดยใช้วิธีเลือก 2 ใน 3 ครั้ง เพื่อทำนายทีม ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า คู่ ฝรั่งเศสพบสเปน เจ้าบอยเลือกสเปน 2 ครั้ง และฝรั่งเศส 1 ครั้ง ส่วนคู่อังกฤษพบอาร์เจนตินา เจ้าบอยเลือก อาร์เจนตินา 2 ครั้ง และอังกฤษ 1 ครั้ง ทำให้ผลการทำนายคือ สเปน และ อาร์เจนตินา จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่สวนสัตว์ขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติผ่านการค้นหาอาหารและการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และสีสันให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก
สำหรับ “เจ้าบอย” สิงโตขาวเพศผู้ เคยสร้างชื่อเสียงจากการร่วมทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญมาแล้วหลายครั้ง โดยเริ่มจากฟุตบอลโลก 2018 ที่ทำนายรัสเซียชนะนัดเปิดสนามได้ถูกต้อง ต่อมาใน UEFA Euro 2020 ทำนายถูก 6 จาก 8 คู่ และเลือกอิตาลีคว้าแชมป์ได้สำเร็จ ขณะที่ FIFA World Cup 2022 ทำนายผลถูกต้อง 19 จาก 22 คู่ คิดเป็นความแม่นยำกว่า 86%
ล่าสุดใน UEFA Euro 2024 ก็เลือกทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ได้ตรงกับผลการแข่งขันจริง อย่างไรก็ตามสวนสัตว์ขอนแก่น ขอย้ำว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ การเรียนรู้ และสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำหรือสนับสนุนการเล่นการพนัน หรือการนำผลการทำนายไปใช้เพื่อการเดิมพันในทุกกรณี
สวนสัตว์ขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมติดตามผลการทำนายของ “เจ้าบอย” พร้อมเที่ยวชมสัตว์ป่านานาชนิด โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30–16.30 น. สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Facebook Fanpage : สวนสัตว์ขอนแก่น Khon Kaen Zoo