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"เจ้าบอย" สิงโตขอนแก่นฟันธง! ตะปบชิ้นเนื้อ "อาร์เจนตินา" ลิ่วชน "สเปน" นัดชิงบอลโลก 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้าบอย สิงโตขาว สวนสัตว์ขอนแก่น ตะปบชิ้นเนื้อติดธงชาติสเปน และอาร์เจนติน่า เป็นคู่ชิงฟุตบอลโลก 2026
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ใกล้ถึงรอบชิงฟุตบอลโลก 2026 “เจ้าบอย” สิงโตขาว สวนสัตว์ขอนแก่น ตะปบก้อนเนื้อติดธงชาติทีมอาร์เจนติน่า เข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติสเปน ย้ำเป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ร่วมทำนายผลฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกประเภท


ฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) ถือเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 23 ของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ 3 ประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา โดยการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (Semi-Finals) ประกอบด้วย ฝรั่งเศสพบสเปน แข่งขันคืนวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 (เช้ามืดวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 02.00 น.) และคู่อังกฤษพบอาร์เจนตินา แข่งขันคืนวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 (เช้ามืดวันที่ 16 กรกฎาคม เวลา 02.00 น.)

ทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศ โดยเจ้าหน้าที่ได้นำธงชาติแต่ละทีมมาติดตั้งบนสลิง พร้อมแขวนอาหารโปรดคือเนื้อหมูไว้ใต้ธง ให้ “เจ้าบอย” สิงโตขาว กระโดดเลือกตะปบอาหาร โดยใช้วิธีเลือก 2 ใน 3 ครั้ง เพื่อทำนายทีม ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า คู่ ฝรั่งเศสพบสเปน เจ้าบอยเลือกสเปน 2 ครั้ง และฝรั่งเศส 1 ครั้ง ส่วนคู่อังกฤษพบอาร์เจนตินา เจ้าบอยเลือก อาร์เจนตินา 2 ครั้ง และอังกฤษ 1 ครั้ง ทำให้ผลการทำนายคือ สเปน และ อาร์เจนตินา จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่สวนสัตว์ขอนแก่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติผ่านการค้นหาอาหารและการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้และสีสันให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก

นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น


สำหรับ “เจ้าบอย” สิงโตขาวเพศผู้ เคยสร้างชื่อเสียงจากการร่วมทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญมาแล้วหลายครั้ง โดยเริ่มจากฟุตบอลโลก 2018 ที่ทำนายรัสเซียชนะนัดเปิดสนามได้ถูกต้อง ต่อมาใน UEFA Euro 2020 ทำนายถูก 6 จาก 8 คู่ และเลือกอิตาลีคว้าแชมป์ได้สำเร็จ ขณะที่ FIFA World Cup 2022 ทำนายผลถูกต้อง 19 จาก 22 คู่ คิดเป็นความแม่นยำกว่า 86%


ล่าสุดใน UEFA Euro 2024 ก็เลือกทีมชาติสเปนคว้าแชมป์ได้ตรงกับผลการแข่งขันจริง อย่างไรก็ตามสวนสัตว์ขอนแก่น ขอย้ำว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ การเรียนรู้ และสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำหรือสนับสนุนการเล่นการพนัน หรือการนำผลการทำนายไปใช้เพื่อการเดิมพันในทุกกรณี

สวนสัตว์ขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมติดตามผลการทำนายของ “เจ้าบอย” พร้อมเที่ยวชมสัตว์ป่านานาชนิด โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30–16.30 น. สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Facebook Fanpage : สวนสัตว์ขอนแก่น Khon Kaen Zoo

เจ้าบอย สิงโตขาว สวนสัตว์ขอนแก่น ตะปบชิ้นเนื้อติดธงชาติสเปน และอาร์เจนติน่า เป็นคู่ชิงฟุตบอลโลก 2026
"เจ้าบอย" สิงโตขอนแก่นฟันธง! ตะปบชิ้นเนื้อ "อาร์เจนตินา" ลิ่วชน "สเปน" นัดชิงบอลโลก 2026
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
"เจ้าบอย" สิงโตขอนแก่นฟันธง! ตะปบชิ้นเนื้อ "อาร์เจนตินา" ลิ่วชน "สเปน" นัดชิงบอลโลก 2026
"เจ้าบอย" สิงโตขอนแก่นฟันธง! ตะปบชิ้นเนื้อ "อาร์เจนตินา" ลิ่วชน "สเปน" นัดชิงบอลโลก 2026