สวนสัตว์เชียงใหม่สร้างสีสันฟุตบอลโลก จัดเสือดำและแพนด้าแดงทำนายผล ฟันธง "สเปน-อาร์เจนติน่า" ทะลุคู่ชิงชนะเลิศ

เชียงใหม่ - สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมสร้างสีสันในช่วงฟุตบอลโลก 2026 จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ พร้อมให้สัตว์ดาวเด่นทายผลการแข่งขันทั้ง 2 คู่ โดย "หญิงลี" เสือดำ ฟันธงทีมชาติสเปนจะคว่ำทีมชาติฝรั่งเศส ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศ ขณะที่ "น้องไทเกอร์" แพนด้าแดง เลือกทีมชาติอาร์เจนตินา ฝ่าด่านทีมชาติอังกฤษเข้าไปชิงดำ
วันนี้ (14 ก.ค. 69) ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์จัดกิจกรรมสร้างสีสันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 พร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Environmental Enrichment) เพื่อสร้างความสุขและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยการนำสัตว์ดาวเด่นของสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบรองชนะเลิศ จำนวน 2 คู่ ว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายชนะ และได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ คู่ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบทีมชาติสเปน และคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติอาร์เจนตินา
ทั้งนี้ ในส่วนของคู่ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบทีมชาติสเปนนั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ใช้ “หญิงลี” เสือดำ ทำหน้าที่ทายผล ด้วยการใช้ลูกฟุตบอลที่ติดสัญลักษณ์ของแต่ละทีมทาด้วยเนื้อแล้วแขวนไว้ในส่วนจัดแสดง เพื่อกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเสือดำ จากนั้นปล่อย "หญิงลี" ออกจากคอกกัก ซึ่งผลปรากฏว่า "หญิงลี" ได้เลือกดมกลิ่นและเลียที่ลูกฟุตบอลของทีมชาติสเปน ขณะที่คู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติอาร์เจนตินา ทายผลโดย “น้องไทเกอร์” แพนด้าแดง ด้วยการจัดเตรียมอาหารโปรดไว้ในภาชนะที่แทนทั้งสองทีม เพื่อส่งเสริมการค้นหาอาหารและกระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติ ซึ่งผลปรากฏว่า "น้องไทเกอร์" เลือกกินอาหารจากภาชนะที่มีสัญลักษณ์ของทีมชาติอาร์เจนตินา
นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ในความรับผิดชอบ โดยมีการออกแบบกิจกรรมให้สัตว์ได้ใช้ประสาทสัมผัสและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก เพื่อสร้างสีสัน ความสนุกสนาน และส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย
นอกจากนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมลุ้นว่าการทำนายของ “หญิงลี” และ “น้องไทเกอร์” จะสามารถทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำหรือไม่ โดยการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ คู่ระหว่าง ฝรั่งเศส พบ สเปน จะทำการแข่งขันในวันที่ 15 ก.ค. 69 และคู่ระหว่าง อังกฤษ พบ อาร์เจนตินา จะทำการแข่งขันในวันที่ 16 ก.ค. 69 ซึ่งหากแพนด้าแดงและไทเกอร์ทายผลแข่งขันได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีการมอบรางวัลให้กับสัตว์ที่ทายผลถูกด้วยอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติ ลดความเครียด และยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้ากับกิจกรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน