“หมูเด้ง” ฟันธง! เลือกฝรั่งเศส-อังกฤษ เข้าชิงฟุตบอลโลก 2026 สร้างสีสันแฟนบอลทั่วโลก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เรียกรอยยิ้มก่อนศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระซูเปอร์สตาร์แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมทำนายผล 4 ทีมสุดท้าย ก่อนเลือก ฝรั่งเศส และ อังกฤษ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของนักท่องเที่ยว ขณะที่สวนสัตว์ฯ ย้ำเป็นกิจกรรมสร้างสีสัน ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ และเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
วันนี้ ( 14 ก.ค.) นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผย สวนสัตว์ ร่วมสร้างสีสันก่อนศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบรองชนะเลิศ ด้วยกิจกรรมให้ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระขวัญใจมหาชน ทำนายผลการแข่งขันของ 4 ชาติสุดท้าย ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ และอาร์เจนตินา ที่ส่วนแสดงฮิปโป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมดังกล่าวมีพี่เบนซ์ ผู้ดูแลฮิปโปแคระ เป็นผู้จัดเตรียมชุดผลไม้ ขณะที่นายณรงวิทย์ได้แกะสลักแตงโมเป็นชื่อทีม พร้อมปักธงชาติของทั้ง 4 ประเทศ ก่อนปล่อยให้ “หมูเด้ง” เลือกชุดผลไม้เพื่อทำนายผลการแข่งขัน ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมอย่างคึกคัก
สำหรับการทำนายคู่แรก ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศส พบ ทีมชาติสเปน “หมูเด้ง” วิ่งตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศส ส่วนคู่ที่สอง ระหว่างทีมชาติอังกฤษ พบ ทีมชาติอาร์เจนตินา เจ้าฮิปโปแคระคนดังเลือกชุดผลไม้ของทีมชาติอังกฤษ ส่งผลให้คำทำนายของ “หมูเด้ง” คือ ฝรั่งเศส และ อังกฤษ จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026
นายณรงวิทย์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุข ความสนุก และสีสันให้กับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment) โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรม กระตุ้นให้สัตว์ได้เคลื่อนไหว ออกกำลังกาย ลดความเครียด และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ พร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ
ทั้งนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวย้ำว่า การทำนายผลของ “หมูเด้ง” เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ว่าจะตรงกับผลการแข่งขันจริงหรือไม่ก็ตาม และไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนัน ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด