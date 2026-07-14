ยิงสนั่นดอย! ทหารม้าสกัดแก๊งยานรก ยึดอีกล้านเม็ดก่อนถูกส่งเข้าจุดพักคอยชายแดนเทอดไทย

เชียงราย - ชุดปฏิบัติการทหารม้า ฉก.ทัพเจ้าตากลาดตระเวน-ยิงสนั่นดอย..คาราวานขนยาแบกกระสอบมาเป็นขบวน พอขอตรวจกลับสาดกระสุนใส่แล้วเผ่นกลางความมืด จนต้องเหนี่ยวไกยิงสกัด ก่อนเข้าสแกนพื้นที่ปะทะเช้านี้ ยึดยาบ้าได้ 5 กระสอบ ไม่ต่ำกว่าล้านเม็ด
เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.1 ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้รับแจ้งเบาะแสคืนที่ผ่านมา (13 ก.ค.) ว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาจากชายแดนไทย-เมียนมา เข้าสู่พื้นที่หมู่บ้านสามต้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านบริวารของบ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ 13 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จึงได้นำกำลังไปทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจตราไปถึงช่องทางธรรมชาติบ้านสามต้าว พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ประมาณ 4-5 คน เดินมาตามเส้นทางในภูมิประเทศ พร้อมกระสอบดัดแปลง จึงได้แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่ จึงเกิดการปะทะประมาณ 5 นาที
สิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย แต่คนร้ายหลบหนีไปได้ จึงปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ตลอดทั้งคืน กระทั่งรุ่งเช้าวันนี้ (14 ก.ค.) ได้เข้าไปตรวจสอบพบมีกระสอบฟางดัดแปลงตกกระจัดกระจายตามพงหญ้าในป่าจำนวน 5 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ 1,000,000 เม็ด จึงยึดไว้เป็นของกลางและนำส่ง สภ.แม่ฟ้าหลวง เพื่อขยายผลตามกฎหมายต่อไป.