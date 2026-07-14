ผู้ว่าฯ ขอนแก่นสั่งตรวจเข้มสถานบันเทิงทั่วเมือง หวั่นซ้ำรอยโรงเบียร์ลาดพร้าว

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อช่วงดึกของวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก สร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศ ในแต่ละจังหวัดเองก็ตื่นตัวที่จะตรวจสอบเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยในสถานบันเทิง โดยเฉพาะความพร้อมของทางหนีไฟ
ล่าสุดคืนที่ผ่านมา (13 ก.ค.) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้จังหวัดขอนแก่นออกตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ หรือสถานที่ที่เข้าข่ายแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยนายกองโท วิชัย วันตา นายอำเภอเมืองขอนแก่น พ.ต.อ.พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น นายชัยรัชต์ ปทุมนากุล รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สรรพสามิตจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังโดยได้ทำการตรวจสอบจำนวน 5 แห่ง
เพื่อตรวจสอบทางหนีไฟรวมทั้งระบบไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิง เพื่อไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมา พร้อมกับแจ้งสถานประกอบการให้ทำตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะมีการออกตรวจสอบสถานประกอบการทั่วจังหวัดขอนแก่นอย่างเข้มงวดอีกครั้ง
นายกองโท วิชัย วันตา นายอำเภอเมืองขอนแก่น กล่าวว่า ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศบาลนครขอนแก่นและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการกำลังตรวจสถานบันเทิงเป็นกรณีพิเศษ แต่จังหวัดขอนแก่นได้มีการตรวจสอบแบบนี้ทุกสัปดาห์กับสถานประกอบการที่เปิดคล้ายสถานบริการ วันนี้ได้มีการตรวจเข้มกว่าเดิม หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวที่กรุงเทพฯ วันนี้ตรวจทั้งสถานบริการที่มีใบอนุญาตและสถานประกอบการที่เปิดคล้ายสถานบริการ
จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการที่มีใบอนุญาตมีความสมบูรณ์ทั้งทางหนีไฟ มีครบ 4 ทางตามจำนวนพื้นที่ และอีกแห่งที่ไปตรวจมีไฟฉุกเฉินและป้ายไฟต่างๆ อาจจะมีให้ติดเพิ่มเล็กน้อย ส่วนสถานประกอบการที่เปิดคล้ายสถานบริการ ได้สั่งให้มีการเคลียร์เส้นทางหนีไฟให้ชัดเจนมากขึ้นไม่ให้มีสิ่งของกีดขวางเส้นทาง จากการตรวจสอบวันนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นไปช่วยดำเนินการในเรื่องโครงสร้างเรื่องตัวอาคาร ส่วนเรื่องไฟเรื่องเครื่องดับเพลิงมีเจ้าหน้าที่ ปภ.ให้การตรวจแนะนำ
“ทางจังหวัดจะมีการตรวจเข้มตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นไป จะตรวจสถานบริการที่มีใบอนุญาตในตัวเมืองขอนแก่นให้ครบทั้ง 22 แห่งและมีสถานบริการเปิดคล้ายสถานบริการอีกจำนวนหนึ่งจะทำการตรวจให้ครบและสั่งให้ปรับปรุงในส่วนที่ไม่เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่มาใช้บริการ”นายอำเภอเมืองขอนแก่นกล่าว