จับตา “เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี-นร.นายสิบ คอนเนคชัน”ไร้เงานายกฯออกงาน

เพชรบูรณ์ – สังคมเฝ้าจับตา “เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี” หลังกองปราบตลบหลังรวบขณะย่องมอบตัวตามหมายจับอั้งยี่ซ่องโจร ฐานเอี่ยวคดีโกงสอบท้องถิ่น เผยนายกเทศมนตรี-ที่ปรึกษาพิเศษฯ นร.นายสิบ คอนเนคชันรุ่น “จ่าพิชิต” หายหน้า
คดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ซึ่งมีการประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท และมีชื่อข้าราชการสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องด้วย ล่าสุด ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ ดร.(จ่า)พิชิต ดร.วิน และน้องสาว ในข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร ทำลายหรือซ่อนเร้นพยานหลักฐาน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทั่งตำรวจกองปราบ ตลบหลังรวบ ดร.พิชิต เมื่อค่ำวันที่ผ่านมา(13 ก.ค.)นั้น
ขณะนี้สังคมกำลังจับตา นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ซึ่งเป็นน้องชายของหนึ่งในผู้ต้องหา โดยภายหลังมีรายชื่อปรากฏในการแถลงข่าวของสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่าไม่ได้ปรากฏตัวร่วมกิจกรรมสำคัญของอำเภอวิเชียรบุรีหลายครั้ง มีเพียงรองนายกเทศมนตรีและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมงานแทน
แม้กระทั่งการประกวดการฝึกของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ระดับภาค 6 ประจำปี 2569 ซึ่ง สภ.วิเชียรบุรี เป็นตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประกวด ณ ลานหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจ้าตัวซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของ สภ.วิเชียรบุรี ก็ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานแต่อย่างใด
อีกประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกต คือกรณีซองเอกสารปริศนา ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นใบลาออกของข้าราชการระดับผู้อำนวยการกอง ถูกวางไว้บนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี หลังเรื่องนี้เป็นข่าวฉาวช่วงแรกๆ ทั้งที่บริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิด แต่ไม่มีการตรวจสอบที่มาของเอกสารก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทางธุรการ รวมถึงไม่มีการตรวจสอบว่าอาจเป็นเอกสารปลอมหรือการกลั่นแกล้งกันหรือไม่
ขณะที่เอกสารซึ่งถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ยังไม่ปรากฏลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงอนุมัติการลาออก
ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึง รายชื่อผู้สอบแข่งขันที่สอบได้ อันดับ 1-10 ของแต่ละตำแหน่งของศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 2 (พิษณุโลก) มีนามสกุลคล้ายนักการเมืองท้องถิ่นหลายคน (สท.) และที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี ซึ่งมีคอนเนคชันจากนักเรียนนายสิบรุ่นเดียวกับ จ่าพิชิต ด้วย