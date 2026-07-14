เมียร้อง “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” เอาผิดผู้ใหญ่บ้าน ลวงสาว 25 เข้ารีสอร์ตอ้างเคลียร์คดี ตำรวจสระบุรีเร่งล่าตัว

สระบุรี - สาววัย 25 ปี ร้องมูลนิธิเป็นหนึ่ง หลังถูกผู้ใหญ่บ้านใน จ.สระบุรี อ้างพาไปพบตำรวจเพื่อช่วยเคลียร์คดี ก่อนลวงเข้ารีสอร์ตพยายามล่วงละเมิดทางเพศ ขณะที่เพื่อนบุกช่วยทันและบันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐาน ด้าน ผกก.สภ.เมืองสระบุรี เผยรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว เร่งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดี พร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เสียหาย
น.ส.ชลิดา พะลมาตย์ หรือ "ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง" ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง พา น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี ผู้เสียหาย พร้อม นางเปิ้ล (นามสมมติ) แม่สามี น.ส. เอ เข้าพบ พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผู้กำกับการ สภ.เมืองสระบุรี เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อติดตามความคืบหน้าคดี หลังถูกผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในพื้นที่ ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี ล่อลวงไปยังรีสอร์ตและพยายามล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีร่วมสังเกตการณ์
ผู้เสียหายให้การว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากถูกเพื่อนแจ้งความในคดีโทรศัพท์มือถือ จึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านที่รู้จักกัน กระทั่งวันที่ 2 กรกฎาคม ผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์มารับปากว่าจะพาไปพบกำนันและตำรวจเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยคดี พร้อมกำชับให้เดินทางไปเพียงลำพังและห้ามบอกใคร
ระหว่างทาง ผู้ใหญ่บ้านกลับพาเลี้ยวเข้ารีสอร์ตแห่งหนึ่งใน ต.ดาวเรือง โดยอ้างว่ารอกำนันมาพบ เมื่อเข้าไปภายในห้องพัก ผู้เสียหายเริ่มรู้สึกผิดสังเกต จึงแอบส่งข้อความและแชร์พิกัดให้เพื่อน ก่อนถูกสั่งให้ปิดโทรศัพท์ จากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้พยายามลวนลามและใช้กำลังบังคับ แต่ผู้เสียหายต่อสู้ขัดขืนอย่างเต็มที่ จนเพื่อนเดินทางมาถึงตามพิกัด บุกเข้าช่วยเหลือได้ทัน พร้อมบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐาน ก่อนพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
ด้าน พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย เปิดเผยว่า คดีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือคดีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งคู่กรณีได้คืนทรัพย์สินและยุติเรื่องกันแล้ว ส่วนคดีกระทำอนาจารและพยายามล่วงละเมิดทางเพศ ผู้เสียหายเข้าแจ้งความตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยาน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และรวบรวมคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทราบตัวผู้ถูกกล่าวหาแน่ชัดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.กุดนกเปล้า โดยได้ประสานฝ่ายปกครองให้นำตัวมาพบพนักงานสอบสวน ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดทางเพศ อยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
ขณะที่ นางเปิ้ล แม่สามีของผู้เสียหาย เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุด พร้อมขอให้หน่วยงานรัฐคุ้มครองความปลอดภัย เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีอิทธิพลในพื้นที่ เกรงว่าจะได้รับผลกระทบภายหลัง
เบื้องต้น ผู้กำกับการ สภ.เมืองสระบุรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เสียหายและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ขณะที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ยืนยันจะให้ความช่วยเหลือตามสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป.