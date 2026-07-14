(คลิป)ส่องดรามา..ประชาคมขายอาคารไม้เก่าโรงเรียน แต่ไม่มีงบสร้าง เด็กต้องเรียนในศาลาวัดจนถึงวันนี้

พิจิตร - ตามส่องดรามาปม “ประชาคมขายอาคารไม้เก่าผุพังอายุเกือบ 50 ปี โรงเรียนฯ สากเหล็ก พิจิตร” หวังได้งบใหม่สร้างตึกใหม่แทน แต่กลับไร้งบสนับสนุน ครูต้องให้เด็กอนุบาล-ประถมนั่งเรียนในล้งมะม่วง ก่อนย้ายขึ้นศาลาวัด เฝ้ารองบทำห้องเรียนน็อกดาวน์จนถึงวันนี้
กรณีโรงเรียนบ้านตลุกหิน หมู่ 3 บ้านตลุกหิน ตำบลวังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่เป็นข่าวฉาวในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ว่าโรงเรียนแห่งนี้ถูกรื้ออาคารที่เป็นอาคารเรียน 2 ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นบนเป็นไม้มีอายุเกือบ 50 ปี มีสภาพผุพัง ปลวกขึ้น ดูแล้วไม่ปลอดภัย
ชาวบ้าน ผู้นำ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา จึงทำประชาคมว่าเห็นสมควรต้องรื้อแล้วสร้างใหม่ จึงประกาศให้รื้อถอนตัวอาคารเพื่อขายเป็นไม้เก่าและหวังว่าจะได้งบประมาณมาสร้างอาคารใหม่ที่สะดวก ปลอดภัยแก่เด็กๆ
29 พ.ค. 69 คือวันที่เด็ก-ครูต้องย้ายออกจากโรงเรียนไปขออาศัยล้งหรือโกดังรับซื้อมะม่วง ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน สภาพความเป็นอยู่ก็สุขสบายดี จนกระทั่งเมื่อต้นเดือน ก.ค. 69 ก็กลายเป็นข่าวฉาวเรื่องใหญ่ จนสุดท้ายเมื่อวันที่ 6 ก.ค. 69 ก็มีคำสั่งจากผู้บริหารให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านตลุกหินที่มีบุคลากร ครู ธุรการ ภารโรง รวม 8 คน เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลซึ่งเป็นเด็กเล็ก (7 คน) และเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 รวม 40 คน ให้ย้ายไปใช้ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุตลุกหิน ซึ่งอยู่ห่างโรงเรียน และล้ง โกดังรับซื้อมะม่วงที่เคยอยู่เก่าประมาณ 300 เมตร
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ก็พบว่าชมรมรวมพลคนทำดี ที่มีสมาชิกประมาณ 20 คน ได้ทำกิจกรรมให้กำลังใจครู-นักเรียน นำขนม และเงินค่าขนมมอบแก่เด็กๆ คนละเล็กละน้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขณะที่อาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่มีงบประมาณหัวละ 37 บาท ในวันนั้นอาหารมีแกงจืดผักกาดขาว ลูกชิ้นปลาผัดกะเพรา ขนมหวานเป็นเฉาก๊วยใส่น้ำแข็ง และมีชาวบ้านที่มาฉลองวันเกิดนำขนมตะโก้เผือกมาเลี้ยงเด็กๆ อีกด้วย เรียกได้ว่าอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อยู่ในศาลาการเปรียญของวัดที่เป็นห้องโถงใหญ่ที่เด็กๆ ใช้นั่งเรียนร่วมกัน มีจอทีวี มีจอคอมพิวเตอร์ มีพัดลม มีไฟฟ้า ไม่ขัดสน
ผู้สื่อข่าวพยายามจะขอสัมภาษณ์แต่คุณครูปิดปากเงียบไม่ยอมเปิดเผยใดๆ แต่พูดคุยด้วยว่าอยากมีอาคารโรงเรียนเป็นของตนเอง เพราะจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ แม้เด็กๆ มาเรียนที่วัดก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าท่านเจ้าอาวาส พระในวัดเมตตาได้ของกินจากการบิณฑบาตเอามาแบ่งปันให้เด็กๆ เป็นประจำ หากวันไหนตรงกับวันพระชาวบ้านก็จะคึกคัก บนศาลาการเปรียญที่เป็นห้องเรียนของเด็กๆ ก็จะคึกคักเป็นพิเศษ แต่หลังจาก 8 โมงเช้าแล้วเสร็จกิจของสงฆ์ ครู นักเรียนก็ใช้อาคารได้ตามปกติ แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือเรื่องหมาวัดกับเด็กๆ และสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีรายงานว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหางบประมาณเพื่อจะสร้างอาคารเรียนแบบน็อกดาวน์ให้พอใช้งานได้แบบเร่งด่วน สำหรับผู้ใหญ่ใจดีจะนำสิ่งของหรือไปให้กำลังใจครูและนักเรียนแห่งนี้ สามารถติดต่อได้ที่ น.ส.วรรณจุรี ผอ.ร.ร. โทร. 08-1785-4353 หรือ นางศรีทอง ครูชำนาญการ โทร. 09-7194-0918