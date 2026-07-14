ใส่ปั๊บรู้เลยคนโข’ทัย! เปิดใจ 3 ช่างตัดเย็บคนออกแบบ “เสื้อพ่อขุน” เอกลักษณ์ที่สวมใส่กันมาร่วมครึ่งศตวรรษ

สุโขทัย - เปิดใจ 3 ช่างตัดเย็บร้านดังเมืองสุโขทัยธานี “แฟนชาย-ไวเลอร์” ผู้สรรค์สร้าง “เสื้อพ่อขุน” เอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย ที่สวมใส่กันมายาวนาน 49 ปี
นายสมควร แมลงภู่ อายุ 72 ปี นางพรรณี แมลงภู่ อายุ 77 ปี และนางกิมฮวย ลิปิกรโกศล อายุ 84 ปี ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าร้านแฟนชาย และร้านไวเลอร์ เผยเรื่องราวความเป็นมาให้ฟังว่า “เสื้อพ่อขุน” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากแนวคิดของนายดำรง วชิโรดม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในขณะนั้น
เพราะต้องการให้จังหวัดมีเครื่องแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อใช้สวมใส่ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จึงมอบหมายให้ช่าง “ร้านแฟนชาย” เป็นผู้ออกแบบ ร่วมกับ “ร้านไวเลอร์” ในการช่วยกันตัดเย็บ เพราะคนสั่งตัดเยอะจนผลิตไม่ทัน
“ดีใจที่ผู้ว่าฯ ดำรงให้ร้านเราเป็นผู้ออกแบบ และภูมิใจที่เสื้อพ่อขุนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับความนิยม อยู่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไป” ช่างตัดเย็บร้านแฟนชาย-ไวเลอร์ กล่าว
นายสมชาย เดือนเพ็ญ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสุโขทัย กล่าวเสริมความเป็นมาของเสื้อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ว่า เมื่อปี พ.ศ. 2519 จังหวัดสุโขทัยได้ริเริ่มจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เป็นครั้งแรก และนายดำรง วชิโรดม ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น ต้องการจัดทำเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ ใส่ปั๊บรู้เลยว่าเป็นเสื้อประจำจังหวัดสุโขทัย
จึงระดมความคิดเห็นจากช่างตัดเสื้อผ้าร้านดังในเมืองสุโขทัย แล้วได้ข้อสรุปว่าจะใช้เสื้อพื้นเมือง สีน้ำเงินเข้ม หรือสีกรมท่า คอจีน หรือคอกลมผ่าหน้า ตกแต่งด้วยกุ๊นและแถบผ้าสีแดง บริเวณกระเป๋า แขนเสื้อ คอเสื้อ ตรงกลางอกลงมา พร้อมกับปักตราประจำจังหวัด รูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไว้บนกระเป๋าด้านซ้าย
ต่อมาได้มีการประยุกต์เพิ่มลายโบราณสถานลงบนเสื้อ เพื่อให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น กลายเป็นเอกลักษณ์ และความภาคภูมิใจของชาวสุโขทัย ซึ่งทุกโรงเรียน ทุกหน่วยงานท้องถิ่น และส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย ได้พร้อมใจกันสวมใส่ทุกวันอังคาร เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเชิดชูเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช