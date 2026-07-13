สลด! กระบะพุ่งตกคลองชลประทานราชบุรี ดับคาซาก 2 ศพ ตำรวจเร่งหาสาเหตุ

ราชบุรี - เกิดอุบัติเหตุสลด รถกระบะเสียหลักพุ่งตกคลองชลประทานริมถนนสายเลียบคลอง พื้นที่ อ.เมืองราชบุรี พบชาย-หญิงเสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งกู้ซาก พร้อมตรวจพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง เบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นหลับใน ยางแตก หรือเกิดจากปัจจัยอื่น
วันนี้( 13 ก.ค.) ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ ยิ้มเจ้ย รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักตกลงคลองชลประทาน บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ 7 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับหมู่ 6 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ มูลนิธิสว่างราชบุรี แพทย์เวรโรงพยาบาลราชบุรี และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะอีซูซุ สีเทา ทะเบียน ผข 1600 ราชบุรี จมอยู่ภายในคลองชลประทาน โดยพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ศีรษะและแขนโผล่ออกมาทางกระจกแค็บฝั่งคนขับ และพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอีก 1 ราย อยู่บริเวณเบาะนั่งด้านหน้า ขณะที่ริมคลองพบร่องรอยรถเสียหลักพุ่งลงคลองอย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงตรวจสอบภายในรถเพื่อยืนยันว่าไม่มีผู้ติดค้างเพิ่มเติม ก่อนประสานรถยกนำรถขึ้นจากคลอง พบว่าแม็กล้อหน้าด้านซ้ายแตก กระจกแค็บทั้งสองฝั่งและกระจกหลังแตก
จากการตรวจสอบเอกสารภายในรถ ทราบชื่อผู้เสียชีวิตชายคือ นายอรรถพล ยอดนีโรจน์ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดอุทัยธานี ส่วนผู้เสียชีวิตหญิงอายุประมาณ 25-30 ปี สวมชุดนอนลายสีฟ้า ไม่พบเอกสารแสดงตัวตน เบื้องต้นไม่พบบาดแผลภายนอกจากการถูกทำร้ายทั้งสองราย
นายอนุสรณ์ ขำละม้าย อายุ 24 ปี ผู้พบเหตุคนแรก เปิดเผยว่า ขณะขับรถออกไปทำนา เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบรถตกอยู่ในคลอง แต่ไม่เห็นช่วงเกิดอุบัติเหตุ จึงลงไปตรวจสอบ ก่อนพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถ จึงรีบแจ้งญาติและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ต่อมา ญาติของนายอรรถพลเดินทางมายืนยันตัวตนผู้เสียชีวิต พร้อมให้ข้อมูลว่า นายอรรถพลเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งหน้าไปจังหวัดเพชรบุรี ก่อนประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง ส่วนหญิงที่เสียชีวิตด้วยไม่ทราบว่าเป็นใคร
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตหญิงอาจเป็นผู้ขับขี่ ขณะที่นายอรรถพลอาจนั่งโดยสารมาในรถ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุได้ว่าเกิดจากการหลับใน ยางแตก หรือปัจจัยอื่น โดยต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.