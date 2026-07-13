"อู๊ด" หมูแคระเฝ้าแคมป์สุดน่ารัก ตัวโตแต่ใจดี เจ้าของแซว "โจรยังไม่กลัว" กลายเป็นขวัญใจคนงาน โปรย:

พระนครศรีอยุธยา - "น้องอู๊ด" หมูแคระประจำแคมป์คนงานก่อสร้างหลังวัดมเหยงคณ์ อยุธยา กลายเป็นดาวเด่นหลังเจ้าของเผยเลี้ยงไว้เฝ้าแคมป์ แต่กลับเชื่อง ขี้อ้อน และเป็นมิตรกับทุกคน จนถึงขั้นแซวตัวเองว่า "โจรยังไม่กลัว" สร้างรอยยิ้มให้คนงานและคนทั่วไป
จากเหตุคนร้ายลอบเข้าขโมยตู้เชื่อมภายในแคมป์คนงานก่อสร้างหลังวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สิ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้เหตุลักทรัพย์ คือ "อู๊ด" หมูแคระสัตว์เลี้ยงประจำแคมป์ ที่เจ้าของเลี้ยงไว้เฝ้าสถานที่ แต่กลับมีนิสัยเชื่อง ขี้อ้อน และเป็นมิตรกับทุกคน จนกลายเป็นขวัญใจของคนงานและผู้ที่มาเยือน
นายวัชรพงษ์ โลกเลื่อน อายุ 49 ปี เจ้าของแคมป์ เปิดเผยว่า เดิมตั้งใจเลี้ยง "อู๊ด" ไว้เฝ้าแคมป์แทนสุนัข แต่เมื่อเลี้ยงไปกลับพบว่าเป็นหมูที่เชื่องมาก ไม่ดุ ไม่กัด และชอบเดินเข้าหาผู้คน ไม่ว่าจะเป็นคนงาน แขกที่มาเยือน หรือแม้แต่คนแปลกหน้า
เจ้าของแคมป์เล่าพร้อมรอยยิ้มว่า หลังเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาขโมยตู้เชื่อม หลายคนแซวว่าเหตุใดไม่มีใครเห่าเตือน จึงได้ตอบกลับแบบขำ ๆ ว่า "ที่นี่ไม่ได้เลี้ยงหมา เลี้ยงหมู โจรเลยไม่กลัว" ทำให้คำพูดดังกล่าวกลายเป็นสีสันของเหตุการณ์
นายวัชรพงษ์ กล่าวว่า "อู๊ด" เลี้ยงมาได้ประมาณ 7-8 เดือน จากลูกหมูแคระตัวเล็ก ปัจจุบันเติบโตจนมีขนาดใหญ่ แต่ยังคงนิสัยเดิมคือชอบเดินตามคน โดยเฉพาะเมื่อเห็นใครถืออาหารอยู่ในมือ จะเดินตามไม่ยอมห่างจนกว่าจะได้ชิม
แม้ "อู๊ด" จะไม่ใช่ยามเฝ้าแคมป์ที่ทำให้โจรหวาดกลัว แต่ด้วยความเชื่อง ความน่ารัก และความเป็นมิตร ทำให้กลายเป็นสีสันประจำแคมป์ สร้างรอยยิ้มให้กับคนงานและผู้ที่แวะเวียนมาเยือน จนหลายคนยกให้เป็นสมาชิกตัวสำคัญของแคมป์แห่งนี้ไปแล้ว.