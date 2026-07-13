ตำรวจอยุธยาโชว์ผลงานใหญ่ ทลายแก๊งสแกมเมอร์จีนยึดมือถือ 1,000 เครื่อง เร่งขยายผล 4 คดีสะเทือนขวัญ

พระนครศรีอยุธยา – ตำรวจอยุธยาแถลงผลการจับกุมคดีสำคัญหลายคดีที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนและสังคม ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีน พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือกว่า1,000 เครื่อง ซิมการ์ด 2,190 ซิม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ขณะลักลอบขนย้ายมุ่งหน้าชายแดนจังหวัดตาก เตรียมส่งออกนอกประเทศ
วันนี้( 13 ก.ค.) พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้กำกับการจากกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา, สภ.พระนครศรีอยุธยา, สภ.ลาดบัวหลวง และ สภ.พระขาว ร่วมกันแถลงผลการดำเนินคดีสำคัญในพื้นที่ ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คดีสำคัญคือการขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีน หลังเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จับกุมชาวจีนลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่อำเภอบางปะหัน ก่อนสืบสวนจนทราบว่าจะมีการขนย้ายอุปกรณ์ของขบวนการจากจังหวัดปทุมธานีไปยังจังหวัดตาก เพื่อเตรียมลำเลียงออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่จึงวางแผนสกัดจับรถยนต์ต้องสงสัย และควบคุมตัว นายรุ่งโรจน์ จันมะณี อายุ 52 ปี ชาวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1,171 เครื่อง ซิมการ์ด 2,190 ซิม โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก
จากการสืบสวนเชื่อว่า อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่เร่งขนย้ายหนีการจับกุม โดยมีเป้าหมายส่งต่อไปยังพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนลำเลียงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่ถูกตำรวจสกัดจับได้เสียก่อน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า หากอุปกรณ์ดังกล่าวหลุดรอดออกนอกประเทศ อาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในวงกว้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลในอุปกรณ์และซิมการ์ด เพื่อขยายผลถึงผู้บงการ เครือข่าย และเส้นทางการเงิน
เบื้องต้นแจ้งข้อหาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ฐานเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย หรือกระจายซิมการ์ด และข้อหาเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ซิมการ์ด โดยอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ตำรวจยังรายงานความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ คดีลักสายไฟภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและการรักษาผู้ป่วย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย พร้อมเตรียมขยายผลไปยังร้านรับซื้อของเก่า
ส่วนคดีกลุ่มเยาวชนใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายเยาวชนอีกกลุ่มในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้ว ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ ก่อนส่งดำเนินคดีตามกระบวนการกฎหมาย
สำหรับคดียิงกันเสียชีวิตภายในงานบวช พื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 2 ราย ซึ่งเป็นพี่น้องกัน ก่อนเข้ามอบตัว โดยพนักงานสอบสวนนำตัวฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัว และศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ส่วนอีกคดีเป็นการจับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์เครื่องลายครามมูลค่าความเสียหายจำนวนมากในพื้นที่ สภ.พระขาว จากการสืบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุเคยเป็นลูกจ้างตัดหญ้าในบ้านผู้เสียหาย จึงอาศัยความคุ้นเคยเข้าไปก่อเหตุ ก่อนถูกจับกุมได้พร้อมขยายผลถึงผู้รับซื้อทรัพย์สิน
พล.ต.ต.สุรวุฒิ กล่าวว่า ทุกคดีที่นำมาแถลงในครั้งนี้เป็นคดีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยเฉพาะคดีสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง พร้อมฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งที่มาและข้อมูลให้รอบคอบก่อนโอนเงิน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังกล่าวถึงเหตุใช้อาวุธปืนในงานบวชที่อำเภอลาดบัวหลวงว่า ต่อไปการจัดงานที่มีการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง จะมีการประสานข้อมูลกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อจัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ครอบครองอาวุธผิดกฎหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ