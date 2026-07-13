“บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26 ปีคู่ชลบุรีสู่การเปลี่ยนแปลง Menu Vision 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม

ศูนย์ข่าวศรีราชา- “บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26ปี คู่ชลบุรี สู่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับ Menu Vision 2026ภายใต้แนวคิด One Size Fits One ที่เกิดจากอินไซต์ของผู้บริโภคทุกกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไป
วันนี้ ( 13 ก.ค.) นายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้เปิดเผยถึงการเติบโตของ “ บาร์บีคิวพลาซ่า” ที่อยู่คู่ จ.ชลบุรี มานานถึง 26 ปี จากจุดเริ่มต้นที่สาขาแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2543 ว่าปัจจุบันสามารถขยายสาขาในพื้นที่แห่งนี้ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และชุมชนเมืองสำคัญรวมถึง 9 สาขา
ประกอบด้วยสาขาแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา, สาขาบิ๊กซี ชลบุรี, สาขาเซ็นทรัล พัทยา บีช, สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี, สาขาเซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต, สาขาโรบินสัน ชลบุรี, สาขาเทอมินอล 21 พัทยา, สาขาโรบินสัน บ่อวิน และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศรีราชา
โดยปัจจุบัน “ บาร์บีคิวพลาซ่า” ยังได้เดินหน้าสู่ Menu Vision 2026 ผ่านการปรับประสบการณ์เมนูครั้งใหญ่ในรอบ 39 ปี ภายใต้แนวคิด One Size Fits One ที่เกิดจากอินไซต์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2569 ด้วยการยกระดับเมนูใหม่พร้อมกันกว่า 160 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบที่หลากหลายมากขึ้น
การปรับเมนูในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการตอบโจทย์ด้านความอร่อยและความคุ้มค่า แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบ ทางเลือกของเมนู และประสบการณ์การรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนได้เลือกความอร่อยในแบบของตัวเอง และใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่
"จากวันแรกที่บาร์บีคิวพลาซ่าเปิดสาขาในศรีราชาเมื่อ 26 ปีก่อน เราได้เติบโตไปพร้อมกับ จ.ชลบุรี และเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง จากเมืองอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่ EEC ที่ดึงดูดผู้คนจากหลายอาชีพและหลายพื้นที่ให้เข้ามาใช้ชีวิต ทำงาน และสร้างครอบครัวในพื้นที่มากขึ้น”
ทั้งนี้ การเติบโตของชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วยโดยจะเห็นได้ว่าทั้งครอบครัวรุ่นใหม่ คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม นักธุรกิจ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่มีไลฟ์สไตล์และความต้องการเรื่องอาหารแตกต่างกัน ทำให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น
นายรัฐ ยังเผยอีกว่าการปรับเมนูครั้งนี้ยังมาพร้อมทางเลือกใหม่ในพื้นที่ชลบุรี อย่าง ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเซ็นทรัล พัทยา บีช, สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี, สาขาโรบินสัน ชลบุรี, สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา, สาขาโรบินสัน บ่อวิน และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศรีราชา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Exclusive Store ที่ร่วมยกระดับเมนูใหม่ที่หลากหลาย
ทั้ง ชุดพรีเมียมวากิวและชุดทรีโอวากิว คัดสรรเนื้อวากิว 3 ส่วน ได้แก่ ใบพาย คารูบิ และสันคอ เสิร์ฟคู่น้ำจิ้มเนื้อย่างยากินิกุสูตรแอปเปิ้ลสด ด้านสายหมูมีชุดพรีเมียมหมูและชุดทรีโอพรีเมียมหมู โดยมีไฮไลต์คอหมูทงโทโระ คอหมูคุณภาพพิเศษ เนื้อนุ่มเด้งเป็นเอกลักษณ์ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซอสบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับ หรือน้ำจิ้ม GON กระทะ
ขณะเดียวกันยังเพิ่มทางเลือกเมนูแซลมอน ทั้งแซลมอนซาชิมิ ยำแซลมอน และแซลมอนแซ่บ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานอาหารให้ครบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ลูกค้าบาร์บีคิวพลาซ่าทั้ง 9 สาขาใน จ.ชลบุรี ยังสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูใหม่ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดซูเปอร์เนื้อ ชุดทรีโอเนื้อ ชุดซูเปอร์หมู ชุดทรีโอหมู รวมถึงชุดซูเปอร์ซีฟู้ดกุ้งจัมโบ้ และชุดทรีโอซีฟู้ด เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นสดทุกวัน พร้อมเมนูทานเล่นที่หลากหลายขึ้น และของหวานใหม่อย่างเจลลี่กาแฟบาร์บีกอนและไอศกรีม