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“บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26 ปีคู่ชลบุรีสู่การเปลี่ยนแปลง Menu Vision 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา- “บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26ปี คู่ชลบุรี สู่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับ Menu Vision 2026ภายใต้แนวคิด One Size Fits One ที่เกิดจากอินไซต์ของผู้บริโภคทุกกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงไป

วันนี้ ( 13 ก.ค.) นายรัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้เปิดเผยถึงการเติบโตของ “ บาร์บีคิวพลาซ่า” ที่อยู่คู่ จ.ชลบุรี มานานถึง 26 ปี จากจุดเริ่มต้นที่สาขาแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2543 ว่าปัจจุบันสามารถขยายสาขาในพื้นที่แห่งนี้ได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และชุมชนเมืองสำคัญรวมถึง 9 สาขา

ประกอบด้วยสาขาแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา, สาขาบิ๊กซี ชลบุรี, สาขาเซ็นทรัล พัทยา บีช, สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี, สาขาเซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต, สาขาโรบินสัน ชลบุรี, สาขาเทอมินอล 21 พัทยา, สาขาโรบินสัน บ่อวิน และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศรีราชา

โดยปัจจุบัน “ บาร์บีคิวพลาซ่า” ยังได้เดินหน้าสู่ Menu Vision 2026 ผ่านการปรับประสบการณ์เมนูครั้งใหญ่ในรอบ 39 ปี ภายใต้แนวคิด One Size Fits One ที่เกิดจากอินไซต์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2569 ด้วยการยกระดับเมนูใหม่พร้อมกันกว่า 160 สาขาทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบที่หลากหลายมากขึ้น


การปรับเมนูในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการตอบโจทย์ด้านความอร่อยและความคุ้มค่า แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบ ทางเลือกของเมนู และประสบการณ์การรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนได้เลือกความอร่อยในแบบของตัวเอง และใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่

"จากวันแรกที่บาร์บีคิวพลาซ่าเปิดสาขาในศรีราชาเมื่อ 26 ปีก่อน เราได้เติบโตไปพร้อมกับ จ.ชลบุรี และเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่อง จากเมืองอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศและพื้นที่ EEC ที่ดึงดูดผู้คนจากหลายอาชีพและหลายพื้นที่ให้เข้ามาใช้ชีวิต ทำงาน และสร้างครอบครัวในพื้นที่มากขึ้น”

ทั้งนี้ การเติบโตของชลบุรีสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปด้วยโดยจะเห็นได้ว่าทั้งครอบครัวรุ่นใหม่ คนทำงานในภาคอุตสาหกรรม นักธุรกิจ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่มีไลฟ์สไตล์และความต้องการเรื่องอาหารแตกต่างกัน ทำให้ธุรกิจร้านอาหารต้องปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดีขึ้น


นายรัฐ ยังเผยอีกว่าการปรับเมนูครั้งนี้ยังมาพร้อมทางเลือกใหม่ในพื้นที่ชลบุรี อย่าง ร้านบาร์บีคิวพลาซ่า สาขาเซ็นทรัล พัทยา บีช, สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี, สาขาโรบินสัน ชลบุรี, สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยา, สาขาโรบินสัน บ่อวิน และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ศรีราชา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Exclusive Store ที่ร่วมยกระดับเมนูใหม่ที่หลากหลาย

ทั้ง ชุดพรีเมียมวากิวและชุดทรีโอวากิว คัดสรรเนื้อวากิว 3 ส่วน ได้แก่ ใบพาย คารูบิ และสันคอ เสิร์ฟคู่น้ำจิ้มเนื้อย่างยากินิกุสูตรแอปเปิ้ลสด ด้านสายหมูมีชุดพรีเมียมหมูและชุดทรีโอพรีเมียมหมู โดยมีไฮไลต์คอหมูทงโทโระ คอหมูคุณภาพพิเศษ เนื้อนุ่มเด้งเป็นเอกลักษณ์ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซอสบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับ หรือน้ำจิ้ม GON กระทะ

ขณะเดียวกันยังเพิ่มทางเลือกเมนูแซลมอน ทั้งแซลมอนซาชิมิ ยำแซลมอน และแซลมอนแซ่บ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานอาหารให้ครบมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ลูกค้าบาร์บีคิวพลาซ่าทั้ง 9 สาขาใน จ.ชลบุรี ยังสามารถเลือกอิ่มอร่อยกับเมนูใหม่ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดซูเปอร์เนื้อ ชุดทรีโอเนื้อ ชุดซูเปอร์หมู ชุดทรีโอหมู รวมถึงชุดซูเปอร์ซีฟู้ดกุ้งจัมโบ้ และชุดทรีโอซีฟู้ด เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดปั่นสดทุกวัน พร้อมเมนูทานเล่นที่หลากหลายขึ้น และของหวานใหม่อย่างเจลลี่กาแฟบาร์บีกอนและไอศกรีม










“บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26 ปีคู่ชลบุรีสู่การเปลี่ยนแปลง Menu Vision 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม
“บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26 ปีคู่ชลบุรีสู่การเปลี่ยนแปลง Menu Vision 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม
“บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26 ปีคู่ชลบุรีสู่การเปลี่ยนแปลง Menu Vision 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม
“บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26 ปีคู่ชลบุรีสู่การเปลี่ยนแปลง Menu Vision 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม
“บาร์บีคิวพลาซ่า” ฉลอง 26 ปีคู่ชลบุรีสู่การเปลี่ยนแปลง Menu Vision 2026 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าทุกกลุ่ม
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