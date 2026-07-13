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ตชด.ที่12 ร่วม ทพ.ร้อย 1205 ทำลายอาวุธสงครามตกค้างชายแดนสระแก้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว- ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 สนธิกำลังร่วมทหารพราน ร้อย 1205 ดำเนินการเก็บกู้อาวุธสงครามกลางทุ่งนาบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบจรวด PG-7 พร้อมกระสุนเจาะเกราะ 105 มม. เร่งทำลายทิ้งทันที

วันนี้ ( 13 ก.ค.) ว่าที่ พ.ต.อ.พิภพ พรหมยก ผกก.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ( ตชด.12) ได้สั่งการให้ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) กก.ตชด.12 จำนวน 1 ชุด นำโดย ร.ต.อ.อนุสรณ์ ถาวรศิลป์ รองสารวัตร กก.ตชด.12 (กทบ.) ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารพรานที่ 1205 ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด

หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณทุ่งนาระหว่างจุดตรวจการณ์ความมั่นคง จต.ส.41-42 บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

จากการตรวจสอบพบกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้รถถังชนิดเจาะเกราะ ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 1 นัด และ จรวดต่อสู้รถถังชนิด PG-7 จำนวน 1 ลูก ซึ่งยังคงเป็นวัตถุอันตราย จึงได้ดำเนินการเก็บกู้และทำลายตามขั้นตอนความปลอดภัย ณ จุดที่ตรวจพบ พิกัด TA501224 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่


การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. โดยสามารถทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จ และไม่พบเหตุผิดปกติหรือผลกระทบต่อประชาชน และยังได้ขอความร่วมมือประชาชน หากพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุคล้ายระเบิด ห้ามจับต้องหรือเคลื่อนย้ายเด็ดขาด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือทหารในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัย...








ตชด.ที่12 ร่วม ทพ.ร้อย 1205 ทำลายอาวุธสงครามตกค้างชายแดนสระแก้ว
ตชด.ที่12 ร่วม ทพ.ร้อย 1205 ทำลายอาวุธสงครามตกค้างชายแดนสระแก้ว
ตชด.ที่12 ร่วม ทพ.ร้อย 1205 ทำลายอาวุธสงครามตกค้างชายแดนสระแก้ว
ตชด.ที่12 ร่วม ทพ.ร้อย 1205 ทำลายอาวุธสงครามตกค้างชายแดนสระแก้ว
ตชด.ที่12 ร่วม ทพ.ร้อย 1205 ทำลายอาวุธสงครามตกค้างชายแดนสระแก้ว
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