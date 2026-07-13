ตชด.ที่12 ร่วม ทพ.ร้อย 1205 ทำลายอาวุธสงครามตกค้างชายแดนสระแก้ว

สระแก้ว- ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 สนธิกำลังร่วมทหารพราน ร้อย 1205 ดำเนินการเก็บกู้อาวุธสงครามกลางทุ่งนาบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พบจรวด PG-7 พร้อมกระสุนเจาะเกราะ 105 มม. เร่งทำลายทิ้งทันที
วันนี้ ( 13 ก.ค.) ว่าที่ พ.ต.อ.พิภพ พรหมยก ผกก.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ( ตชด.12) ได้สั่งการให้ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) กก.ตชด.12 จำนวน 1 ชุด นำโดย ร.ต.อ.อนุสรณ์ ถาวรศิลป์ รองสารวัตร กก.ตชด.12 (กทบ.) ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยทหารพรานที่ 1205 ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณทุ่งนาระหว่างจุดตรวจการณ์ความมั่นคง จต.ส.41-42 บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบพบกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้รถถังชนิดเจาะเกราะ ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 1 นัด และ จรวดต่อสู้รถถังชนิด PG-7 จำนวน 1 ลูก ซึ่งยังคงเป็นวัตถุอันตราย จึงได้ดำเนินการเก็บกู้และทำลายตามขั้นตอนความปลอดภัย ณ จุดที่ตรวจพบ พิกัด TA501224 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ที่สัญจรผ่านพื้นที่
การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. โดยสามารถทำลายวัตถุระเบิดได้สำเร็จ และไม่พบเหตุผิดปกติหรือผลกระทบต่อประชาชน และยังได้ขอความร่วมมือประชาชน หากพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุคล้ายระเบิด ห้ามจับต้องหรือเคลื่อนย้ายเด็ดขาด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ หรือทหารในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการอย่างปลอดภัย...