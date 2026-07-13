เคลียร์จบ!ผู้บริหารโรงเรียนดังลำปางหอบกระเช้าขอโทษ ผปค.-เด็ก ป.5 ถูกเพื่อนคว้ากรรไกรแทงคาห้องเรียน

ลำปาง - ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนชื่อดังลำปาง พร้อมคณะครูหิ้วกระเช้าขอโทษ “ผปค.และ ดช.ป.5” ถูกเพื่อนในห้องเรียนใช้กรรไกรแทงเย็บ16 เข็ม แม่ขอให้เป็นบทเรียนป้องกันเหตุซ้ำ เตรียมถอนแจ้งความหลังทุกฝ่ายตกลงร่วมกัน
กรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเอกชนชื่อดังลำปาง ถูกเพื่อนร่วมชั้นใช้กรรไกรทำร้ายร่างกาย เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกจดชื่อส่งครูให้หักคะแนน เพราะเสียงดังในเวลาเรียนไม่และสนใจทำงานกลุ่ม จนได้รับบาดเจ็บ ต้องเย็บแผลรวม 16 เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองลำปาง และเรียกร้องขอความเป็นธรรม นั้น
ล่าสุดเย็นวันนี้(13 ก.ค.) ภราดา ดร.วิทยา เทพกอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง เดินทางเข้าพบ แม่บี (นามสมมติ) อายุ 38 ปี มารดาของเด็กชายเอ (นามสมมติ) อายุ 10 ปี เพื่อเยี่ยมอาการ พร้อมนำกระเช้ามามอบให้กำลังใจและพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
แม่บีเปิดเผยภายหลังการพูดคุยว่า ได้ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกรณีศึกษา และไม่อยากให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นกับเด็กคนอื่นอีก เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต พร้อมขอให้ทางโรงเรียนประสานผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุ พาบุตรหลานเข้ารับการตรวจสุขภาพและประเมินด้านพฤติกรรมและจิตใจ เพื่อหาแนวทางดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
แม่บีกล่าวอีกว่า รู้สึกพอใจกับการที่ผู้บริหารโรงเรียนเดินทางมาเยี่ยมด้วยตนเอง รวมทั้งแนวทางและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนนำเสนอ ไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ และได้กล่าวขอโทษต่อครอบครัวอย่างจริงใจ ทำให้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยความเข้าใจ และสามารถหาทางออกร่วมกันได้
ทั้งนี้ แม่บีและบิดาของเด็กชายเอ เปิดเผยว่า เตรียมเดินทางไปถอนแจ้งความที่ สภ.เมืองลำปาง หลังจากทุกฝ่ายสามารถตกลงและทำความเข้าใจกันได้เป็นที่เรียบร้อย
ด้านผู้บริหารโรงเรียนเปิดเผยว่า ผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุได้ยอมรับเงื่อนไขและแนวทางที่โรงเรียนกำหนด พร้อมยอมรับว่าบุตรหลานของตนกระทำผิดจริง และพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุกด้าน โดยเด็กที่ก่อเหตุเป็นนักเรียนของโรงเรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมระยะเวลา 8 ปี ซึ่งโรงเรียนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการดูแลและติดตามตามระเบียบของสถานศึกษาต่อไป
นอกจากนี้ โรงเรียนยังรับปากว่าจะหารือกับครูประจำชั้นเกี่ยวกับแนวทางการดูแลนักเรียนภายในห้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องการให้เด็กจดชื่อเพื่อนที่พูดคุยเสียงดังบนกระดาน ซึ่งเห็นว่าเด็กอยู่ในวัยเดียวกัน อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือความขัดแย้งระหว่างเพื่อน จนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงแนวทางการดูแลนักเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต