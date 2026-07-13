(คลิป)สั่งย้ายด่วน! ครูฉาวคลิปสไลด์หนอนในห้องเรียน สพป.ขก.2 ตั้งกรรมการฟันวินัยร้ายแรง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คลิปครูฉาว ช่วยตัวเองภายในห้องเรียน พ่นพิษ! สพป.ขก.2 รุดสอบ ยืนยันบุคคลในคลิปเป็นครูในสังกัดจริง ออกคำสั่งด่วน ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ควบคู่กับสอบจรรยาบรรณวิชาครู
จากกรณีโลกออนไลน์ เผยแพร่คลิปวิดีโอและแชร์ไปจำนวนมาก ซึ่งเป็นคลิปบันทึกภาพภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปรากฏชายลักษณะคล้ายครู สวมชุดพละและใช้อิโมจิปิดบังใบหน้า ยืนอยู่ด้านหลังนักเรียน ใช้มือสำเร็จความใคร่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมชายรายดังกล่าว
ทั้งนี้จากการสังเกตภายในคลิป พบข้อความ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ติดอยู่เหนือกระดานภายในห้องเรียน มีนักเรียนสวมเครื่องแบบลูกเสือ ทำให้เชื่อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียน ภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตั้งข้อสังเกตว่า คลิปดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ต่อมามีผู้แจ้งเบาะแสผ่านเพจ “อุดรโพสต์” ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอโคกโพธิ์ไชยจังหวัดขอนแก่น
ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่านายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (สพป.ขก.2) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนทันที เบื้องต้นโรงเรียนยอมรับว่า บุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นครูผู้ช่วยในสังกัดจริง โดยครูรายดังกล่าวไม่ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ แต่ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นเรื่องลากิจแทน ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนเป็นสำคัญ
นายอภิชัย เสนาโยธี ผอ.สพป.ขก.2 กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนเพียง 29 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูเพียง 2 คน และไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียนประจำ จึงแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนใกล้เคียงมารักษาการ ซึ่งช่วงเย็นวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา มารดาของครูผู้ถูกกล่าวหาได้โทรศัพท์แจ้งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมยอมรับว่า บุคคลในคลิปคือลูกชายของตนเอง ทางโรงเรียนจึงเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมหารือโดยเร่งด่วนในเช้าวันนี้
สพป.ขก.2 จะมีคำสั่งให้ครูผู้ช่วยรายดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขต ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนระหว่างการสอบสวน พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินการสอบสวนด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูควบคู่กันไป ซึ่งหากพบว่ามีความผิด อาจได้รับโทษตั้งแต่พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จนถึงเพิกถอนใบอนุญาต และไม่สามารถกลับมาประกอบวิชาชีพครูได้อีก
นายอภิชัย กล่าวต่อว่า ครูผู้ถูกกล่าวหายอมรับกับมารดา ว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง รู้สึกสำนึกผิด และพร้อมยอมรับผลทางวินัยทุกประการ ขณะที่การพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนที่ปรากฏในคลิป พบว่าเด็กไม่ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากกำลังเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ และตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ครูรายนี้สอนอยู่ที่โรงเรียน ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวมาก่อน ซึ่งผู้ปกครองมีความประสงค์เบื้องต้นให้ครูรายนี้ออกจากโรงเรียน และไม่กลับมาสอนนักเรียนอีก
ส่วนช่วงเวลาที่เกิดเหตุยังไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากเพิ่งพบคลิปที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกิดขึ้นเมื่อใด รวมถึงตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด ตามกระบวนการสอบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการต่อไป
ส่วนคดีอาญานั้นเบื้องต้น พ.ต.อ.พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ ผกก.สภ.โคกโพธิ์ไชย ได้ทราบว่ากรณีดังกล่าวนั้นยังไม่มีการแจ้งความแต่อย่างใด ที่ผ่านมาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ก็ไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใด เบื้องต้นทางตำรวจได้ตรวจสอบภายหลังจากทราบข้อมูลว่าเหตุเกิดอยู่ในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ปรากฏ แม้ไม่มีใครเข้าแจ้งความ
แต่พบคลิปดังกล่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ถือว่าความผิดสำเร็จเป็นอาญาแผ่นดิน ทางพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำ แจ้งข้อหากับครูรายดังกล่าวตามขั้นตอน เบื้องต้นความผิดที่ปรากฏชัด คืออนาจาร ส่วนความผิดอื่นๆรวมทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
จากการพูดคุยกับชาวบ้านส่วนใหญ่ มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย คงจะสามารถพูดคุยกันได้ แต่หากถามเรื่องของความรู้สึกก็ยอมรับว่า เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง