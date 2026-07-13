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สลด! พ่อตาซักลูกซองยิงลูกเขยเจ็บ ก่อนขี่ จยย.หนีปลิดชีพตัวเองคาไร่อ้อย ทิ้งจดหมายสั่งเสีย “เอาศพเข้าวัด เผาเลย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – พ่อตาวัย 71 ปี ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงลูกเขย ได้รับบาดเจ็บ ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปยิงตัวเองเสียชีวิตกลางไร่อ้อย พบจดหมายสั่งเสียขอไม่ให้นำศพกลับบ้านและให้เผาทันที เบื้องต้นตำรวจเผยทั้งคู่มีปมขัดแย้งสะสมจากเรื่องเลี้ยงวัวและเคยมีปากเสียงกันหลายครั้ง

วันนี้ ( 13 ก.ค.) ร.ต.อ.สมยศ นิสสัยดี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รับแจ้งเหตุชายใช้อาวุธปืนยิงลูกเขยได้รับบาดเจ็บ ภายในพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง ก่อนผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเสียชีวิตบริเวณไร่อ้อยริมถนนสายหนองตากยา–เขาช่องพราน หมู่ 2 ต.หนองตากยา จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุธ เข้าตรวจสอบ

ในที่เกิดเหตุพบศพ นายรัฐ หมื่นจำปา อายุ 71 ปี นอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางไร่อ้อย ถูกยิงเข้าศีรษะด้วยอาวุธปืนลูกซองจนเสียชีวิต ใกล้กันพบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 1 กระบอก พร้อมปลอกกระสุนตกอยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 15 เมตร และพบจดหมายเขียนด้วยลายมือของผู้เสียชีวิต จำนวน 2 แผ่น เก็บไว้ในกระเป๋าสะพาย โดยมีข้อความสั่งเสียว่า “ไม่ต้องเอากูไปบ้าน เอากูเข้าวัดเลย เอาไว้คืนเดียวเผาเลย”

ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่นำศพส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตกับ นายประสม สว่างเมฆ อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นลูกเขย อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน และเคยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงเรื่องการเลี้ยงวัว แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานแล้ว แต่ทั้งสองยังคงมีความบาดหมางสะสม และมักมีปากเสียงกันเป็นระยะ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.สำรอง ต้องเข้าระงับเหตุหลายครั้ง

เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้บาดเจ็บและญาติ เพื่อสรุปชนวนเหตุที่แท้จริง พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป






สลด! พ่อตาซักลูกซองยิงลูกเขยเจ็บ ก่อนขี่ จยย.หนีปลิดชีพตัวเองคาไร่อ้อย ทิ้งจดหมายสั่งเสีย “เอาศพเข้าวัด เผาเลย”
สลด! พ่อตาซักลูกซองยิงลูกเขยเจ็บ ก่อนขี่ จยย.หนีปลิดชีพตัวเองคาไร่อ้อย ทิ้งจดหมายสั่งเสีย “เอาศพเข้าวัด เผาเลย”
สลด! พ่อตาซักลูกซองยิงลูกเขยเจ็บ ก่อนขี่ จยย.หนีปลิดชีพตัวเองคาไร่อ้อย ทิ้งจดหมายสั่งเสีย “เอาศพเข้าวัด เผาเลย”
สลด! พ่อตาซักลูกซองยิงลูกเขยเจ็บ ก่อนขี่ จยย.หนีปลิดชีพตัวเองคาไร่อ้อย ทิ้งจดหมายสั่งเสีย “เอาศพเข้าวัด เผาเลย”