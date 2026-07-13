สลด! พ่อตาซักลูกซองยิงลูกเขยเจ็บ ก่อนขี่ จยย.หนีปลิดชีพตัวเองคาไร่อ้อย ทิ้งจดหมายสั่งเสีย “เอาศพเข้าวัด เผาเลย”

กาญจนบุรี – พ่อตาวัย 71 ปี ใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงลูกเขย ได้รับบาดเจ็บ ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปยิงตัวเองเสียชีวิตกลางไร่อ้อย พบจดหมายสั่งเสียขอไม่ให้นำศพกลับบ้านและให้เผาทันที เบื้องต้นตำรวจเผยทั้งคู่มีปมขัดแย้งสะสมจากเรื่องเลี้ยงวัวและเคยมีปากเสียงกันหลายครั้ง
วันนี้ ( 13 ก.ค.) ร.ต.อ.สมยศ นิสสัยดี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สำรอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รับแจ้งเหตุชายใช้อาวุธปืนยิงลูกเขยได้รับบาดเจ็บ ภายในพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง ก่อนผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเสียชีวิตบริเวณไร่อ้อยริมถนนสายหนองตากยา–เขาช่องพราน หมู่ 2 ต.หนองตากยา จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุธ เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบศพ นายรัฐ หมื่นจำปา อายุ 71 ปี นอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางไร่อ้อย ถูกยิงเข้าศีรษะด้วยอาวุธปืนลูกซองจนเสียชีวิต ใกล้กันพบอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 1 กระบอก พร้อมปลอกกระสุนตกอยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตจอดอยู่ห่างจากจุดพบศพประมาณ 15 เมตร และพบจดหมายเขียนด้วยลายมือของผู้เสียชีวิต จำนวน 2 แผ่น เก็บไว้ในกระเป๋าสะพาย โดยมีข้อความสั่งเสียว่า “ไม่ต้องเอากูไปบ้าน เอากูเข้าวัดเลย เอาไว้คืนเดียวเผาเลย”
ภายหลังการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่นำศพส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตกับ นายประสม สว่างเมฆ อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นลูกเขย อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน และเคยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรงเรื่องการเลี้ยงวัว แม้เหตุการณ์จะผ่านมานานแล้ว แต่ทั้งสองยังคงมีความบาดหมางสะสม และมักมีปากเสียงกันเป็นระยะ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.สำรอง ต้องเข้าระงับเหตุหลายครั้ง
เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้บาดเจ็บและญาติ เพื่อสรุปชนวนเหตุที่แท้จริง พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป