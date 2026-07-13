มวลน้ำทะลักลงต้นน้ำเพชร อุทยานฯ แก่งกระจานปิด “ห้วยแม่สะเลียง–โป่งลึก บางกลอย” ไม่มีกำหนด หนีน้ำป่า

เพชรบุรี – ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ส่งผลให้มวลน้ำปริมาณมหาศาลไหลบ่าลงสู่ต้นน้ำเพชร น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ห้วยแม่สะเลียง กระทบเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านโป่งลึก-บางกลอย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายในอุทยาน รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้
รายงานจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.10 (ห้วยแม่สะเลียง) ระบุว่า จากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว เอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางสัญจร ส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้า-ออกพื้นที่ได้ และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงมีคำสั่งปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.10 (ห้วยแม่สะเลียง) และเส้นทางโป่งลึก-บางกลอย ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดพื้นที่ได้
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวในช่วงนี้ พร้อมติดตามประกาศจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และยังมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี.