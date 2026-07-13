ศูนย์ข่าวศรีราชา- "ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ" ห่วงมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบันเทิงเมืองพัทยา หลังเกิดโศกนาฏกรรมใหญ่ใน กทม.เสนอ เมืองพัทยา เร่งตรวจสอบทางหนีไฟ-อุปกรณ์ดับเพลิงสถานบันเทิงในพื้นที่อย่างจริงจัง
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ( 12 ก.ค.)จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 27 ราย เป็นชาย 9 ราย เป็นหญิง 18 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้น
วันนี้ ( 13 ก.ค.)นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง และอดีตนายอำเภอบางละมุง รวมทั้งยังเป็นอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานบันเทิงในเมืองพัทยา พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารทุกแห่งว่ามีความมั่นคงแข็งแรง มีทางหนีไฟ ป้ายบอกทางออก และอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐานหรือไม่
พร้อมยังบอกอีกว่าระหว่างลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในช่วงที่ผ่านมา ได้เดินสำรวจตามซอยและสถานบันเทิงต่างๆ พบว่าสถานประกอบการหลายแห่งมีมาตรฐานด้านการป้องกันอัคคีภัยและเส้นทางหนีไฟที่ดี แต่ยังมีบางแห่งที่ควรได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงเพิ่มเติม
" ระหว่างลงพื้นที่บริเวณ Walking Street เคยสังเกตเห็นสถานประกอบการบางแห่งไม่มีป้ายบอกทางออก จึงได้สะท้อนข้อสังเกตดังกล่าวแก่ผู้ประกอบการ พร้อมย้ำว่า “ทุกเรื่องอาจประนีประนอมกันได้ แต่เรื่องความปลอดภัยประนีประนอมไม่ได้”
อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง ยังเผยอีกว่า เมืองพัทยา พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพราะหากเกิดเหตุร้ายในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก อาจสร้างความสูญเสียอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพฯได้
จึงขอเสนอให้ เมืองพัทยา มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักช่าง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างจริงจัง หากพบว่าขาดมาตรการด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นทางหนีไฟ เครื่องดับเพลิง หรือระบบป้องกันอัคคีภัย ควรมีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
พร้อมกันนี้ ยังฝากถึงผู้บริหารเมืองพัทยา ให้บูรณาการการทำงานของทุกสำนัก เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยืนยันว่า ข้อเสนอทั้งหมดไม่ได้มีเจตนาจับผิดฝ่ายใด แต่ต้องการเห็นเมืองพัทยามีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว