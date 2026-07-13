ตร.ท่องเที่ยวเชียงใหม่ปลอมตัวเป็น นทท.ต่างชาติตามรวบหนุ่มเมียนมาตั้งตัวเป็นไกด์ขายทัวร์เถื่อน

เชียงใหม่ – ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำการล่อซื้อและจับกุมชายชาวเมียนมาวัย 39 ปี หลังลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาต มานานกว่า3ปี เบื้องต้นดำเนินคดีหลายข้อหา ทั้งประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยฝ่าฝืนกฎหมายและทำงานโดยไม่มีใบอนญาต พร้อมแจ้งข้อหาหลายกระทง รวมถึงทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต และประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
วันนี้(13 ก.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.โอฬาร เอี่ยมประภาส ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และ พ.ต.อ.พิษณุ เตรียมดี ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 โดยสั่งการให้ พ.ต.ท.นิธิภัทร์ บุลมาก รักษาราชการแทนสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กก.2 บก.ทท.2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภัทรพล บุญเกษม สารวัตร ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 และชุดสืบสวน เข้าดำเนินการจับกุมนายโซ โม อ่อง(Soe Moe Aung) อายุ 39 ปี สัญชาติเมียนมา ซึ่งลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต โดยจับกุมได้บริเวณภายใน วัดเจดีย์หลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแจ้งข้อหาประกอบด้วย ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับ เป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาที่เป็นชาวเมียนมา ได้ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยขายทัวร์ให้กับลูกค้าที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียและทำมาประมาณ 3 ปีแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโก ทำการล่อซื้อและจับกุมตัวได้ในที่สุด ซึ่งภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยตำรวจท่องเที่ยวย้ำว่าจะเดินหน้ากวดขันการลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและการเป็นไกด์เถื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย