อนาคตน่ากังวล!เด็กลำปางวัย 10 ขวบ ฉุนโดนจดชื่อส่งครู คว้ากรรไกรแทงเพื่อนเย็บถึง 16 เข็ม

ลำปาง - น่าวิตก..เผยเด็กลำปาง วัย 10 ขวบ ฉุนเพื่อนจดชื่อไม่ตั้งใจทำงานกลุ่มส่งครู คว้ากรรไกรแทงเพื่อนร่วมกลุ่มเย็บรวมถง 16 เข็ม ผ่านมา 4 วัน โรงเรียนยังนิ่ง แถมพ่อเด็กผู้ปก่อเหตุเป็นปลัด ตอนแรกบอกจะเยียวยา พอรู้มีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานกลับทักแชทบอกจะไม่รับผิดชอบ
วันนี้(13 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง พบกับนางเอ(นามสมมุติ) อายุ 38 ปี แม่ของเด็กชายบี(นามสมมุติ) อายุ10ปี ซึ่งถูกเด็กชายซี (นามสมมุติ) อายุ10 ปีเพื่อนร่วมห้อง ใช้กรรไกรแทงที่บริเวณหน้าขาขวาเย็บ13เข้ม และข้อมือขวา เย็บ3เข็ม รวม 16 เข็ม ขณะที่เรียนอยู่ภายในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองลำปาง
นางเอเปิดเผยว่าเหตุเกิดช่วย 15.20น. ของวันที่ 10 ก.ค.69 ที่ผ่านมา ลูกเล่าว่า..ขณะกำลังเรียนวิชาศิลปะหัตกรรม ครูให้จับกลุ่มทำงานกลุ่ม กลุ่มละ3 คน ตอนนั้นน้องบี(ลูกชาย)และ เพื่อนคือ น้องซี อยู่กลุ่มเดียวกัน ลูกบอกว่าน้องซีไม่ตั้งใจทำงาน ลูกชายจึงเขียนชื่อเขาบนกระดานคล้ายกับจดชื่อรายงานครูว่าคนไหนไม่ตั้งใจเรียน ทำให้น้องซีเขาโกรธและร้องไห้ก่อนที่จะใช้กรรไกรแทงไปที่ขาและข้อมือลูกชายตนหลายครั้งจนต้องเย็บถึง16เข็ม
และเท่าที่คุยกับผู้ปกครอง ของเด็กอีกคนหนึ่ง ซึ่งเคยโดนน้องซีทำร้ายร่างกายมาก่อนแต่ไม่เจ็บมากเท่ากับลูกของตน ซึ่งหากน้องซีมีพฤติกรรมที่รุนแรงก็อยากให้ครูประสานผู้ปกครองพาเด็กไปหาหมอเพื่อจะให้น้องกลับเข้ามาอยู่สังคมกับเพื่อนๆได้ ซึ่งตนเองก็คิดว่าไม่มีใครที่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ ขึ้น
ทั้งนี้หลังเกิดเหตุในตอนแรกผู้ปกครองของน้องซี บอกจะรับผิดชอบค่ายาค่ารักษาหมดทุกอย่างแต่ขอไม่ให้แจ้งความ ซึ่งตนมองว่าตอนนั้นเป็นแค่พูดกันเท่านั้น ประกอบกับหากเด็กที่ก่อเหตุเป็นผู้ใหญ่การกระทำแบบนี้ก็เหมือนกับอุกอาจหรือรุนแรงและกลัวว่าจะมีการบิดพลิ้วภายหลัง เพราะพ่อเด็กเป็นถึงปลัด จึงไปแจ้งความเอาไว้ก่อน แต่หากคุยกันได้ก็จะไปถอนแจ้งความให้
แต่เหมือนผู้ปกครองของน้องซีทราบเรื่องและโกรธ ได้ทักแชตมาบอกตนทำนองว่า หากทางเราเลือกที่จะแจ้งความก็จะไม่รับผิดชอบอะไรแล้ว
ขณะที่หลังเกิดเหตุมาทางโรงเรียนก็ดูเหมือนจะเฉยๆ จน วันนี้ซึ่งเข้าสู่วันที่ 4 แล้วหลังเกิดเหตุ ก็ยังไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่จะทำให้ครอบครัวผู้เสียหายมั่นใจว่าหลังลูกชายกลับเข้าไปเรียนที่โรงเรียนลูกจะปลอดภัย
และสิ่งที่ลูกเสียใจมากที่สุดคือน้องบีเป็นนักฟุตบอล ในตำแหน่งประตู วันเสาร์ที่ผ่านมามีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลไทยแลน์จูเนียร์รอบคัดเลือกภาคเหนือกับเพื่อนๆ แต่กลับมาเกิดเรื่องขึ้นในวันศุกร์ก่อนหน้าที่จะไปแข่งขันเพียงแค่1วัน ลูกเสียใจมากถึงกับร้องไห้ที่ไม่ได้ไปร่วมแข่งบอลกับเพื่อนๆเพราะลูกชายฝึกฝนมาตลอดและครอบครัวทุ่มเทมากที่จะให้น้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลสนับสนุนทุกอย่างแต่สุดท้ายกลับมาเกิดเรื่องแบบนี้
ทั้งนี้ตนเองก็เป็นผู้ปกครองของเด็กๆเข้าใจดีว่าเด็กก็คือเด็กแต่ก็อยากให้ผู้ปกครองของเด็กคู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เงียบและทางโรงเรียนควรจะมีมาตรการที่ดีกว่านี้ในการออกปกป้องเด็กๆทุกคนที่ผู้ปกครองให้ไปโรงเรียนและอยู่ในการดูแลของครูในโรงเรียนให้ปลอดภัย