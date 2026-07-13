อุกอาจ!แก๊งวัยรุ่นแว้น จยย.-ลากดาบยาวเฟื้อย-โชว์ปืน บุกบ้านอริจนผวาหนัก

พะเยา - จี้ตำรวจภูซาง พะเยา ล่า..แก๊งวัยรุ่นสุดอุกอาจ รวมกลุ่มแว้น จยย.-ลากดาบซามูไรยาวเฟื้อย-โชว์ปืน บุกบ้านหนุ่มคู่อริที่เคยมีเรื่องกันมาก่อน จนพ่อแม่ผู้ปกครองเจ้าของบ้านผวาหนัก
วันนี้(13 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านปงหลวง หมู่ 7 ตำบลสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา หลังมีกลุ่มวัยรุ่นนับสิบ ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่บ้านของผู้เสียหายในช่วงกลางดึก โดยมีการพกพาอาวุธมีดลักษณะคล้ายดาบซามูไร และวัตถุคล้ายอาวุธปืนเข้ามาข่มขู่คนภายในบ้าน
เหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้ได้จากกล้องวงจรปิด จากข้อมูลพบว่า เหตุลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และครั้งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา (12-13 ก.ค.) ส่งผลให้สมาชิกภายในบ้านต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีก
นายเอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี ลูกชายเจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นที่รู้จักกันในพื้นที่ ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกัน แต่ได้พูดคุยและยุติปัญหากันไปแล้ว กระทั่งล่าสุดกลับมารวมตัวกันบุกถึงหน้าบ้าน พร้อมแสดงพฤติกรรมข่มขู่ ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งครอบครัว
นายเอ ยังอ้างอีกว่า กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเคยมีพฤติกรรมก่อเหตุทำร้ายร่างกายวัยรุ่นในพื้นที่หลายครั้ง รวมถึงเคยเกิดเหตุรุมทำร้ายผู้เสียหายหลายต่อหนึ่ง ทำให้ชาวบ้านต่างกังวลถึงความปลอดภัย และต้องการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตามกฎหมาย
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.ภูซาง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิด และติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว 1 ราย และอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ที่เหลือมาสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย