(คลิป)แม่สุดกลั้น!รู้ข่าวลูกสาวเจ็บหนักเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าว

หนองคาย- แม่หญิงวัย 20 ปี ชาวท่าบ่อหนองคาย สุดกลั้น ทราบข่าวลูกเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุไฟไหม้ร้านเหล้าโรงเบียร์ลาดพร้าว รับสายแรกจากสำนักงานเขตบอกลูกเสียชีวิต ตกตอนสายวันนี้พี่ชายที่ไปเที่ยวด้วยกันบอกยังอยู่แต่เจ็บหนัก พ่อรีบบินเข้ากรุงเทพด่วน
จากกรณีไฟไหม้ร้านเหล้า โรงเบียร์ลาดพร้าวกลางดึกที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในรายชื่อผู้เสียชีวิตมีชื่อของ นางสาวอภิญญา สุขทองสา ขาวตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย รวมอยู่ด้วย
เช้าวันนี้ (13 ก.ค.69) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของ น.ส.อภิญญา ที่บ้านสามขา หมู่ 6 ต.กองนาง พบนางลาวรรณ์ สุขทองสา อายุ 48 ปี แม่ของ นางสาวอภิญญา และญาติพี่น้องได้นั่งปรึกษาหารือกันอยู่ที่บ้านของยาย ทุกคนอยู่ในอาการวิตกกังวล ตกใจ เสียใจกับข่าวที่ได้ทราบ
นางลาวรรณ์ เล่าว่า มีลูก 2 คน คนโต คือ นางสาวอภิญญา หรือ น้องเหมย อายุ 20 ปี ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชาย อายุ 14 ปี น้องเหมยนั้นได้ไปทำงานเป็นแม่บ้านที่รัฐสภา ปกติจะโทรศัพท์พูดคุยกับแม่ตลอดที่ว่าง สายล่าสุดคือช่วงเย็นวานนี้คุยทั่วไป ทราบว่าเมื่อคืนน้องเหมย กับพี่ชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง ชื่อ มาร์ค ชวนกันไปเที่ยวที่ร้านดังกล่าว
จนกระทั่ง ตี 1 ได้รับโทรศัพท์จากน้องมาร์ค ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ต่อมาก็ได้รับสายจากสำนักงานกรุงเทพ แจ้งว่าน้องเหมย เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ตนตกใจมากเพราะก่อนจะได้รับโทรศัพท์ตนนอนหลับฝันเห็นลูกสาว ในฝันนั้นพ่อ แม่ น้องชาย ขี่รถไป แต่น้องเหมยไม่ยอมขึ้นรถมาด้วย ก็รู้สึกประหลาดใจมาก
ขณะที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอยู่นั้น นายคำพันธ์ มีที ลุงของน้องเหมยได้รับโทรศัพท์จากน้องมาร์ค ว่า น้องเหมย ยังมีชีวิตอยู่ แต่อาการสาหัสถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลขอให้ญาติรีบเดินทางไปทันที ซึ่งจะมีพ่อของน้องเหมยและญาติอีกขึ้นเครื่องบิน บินด่วนเข้ากรุงเทพ
ญาติของน้องเหมย ขอความช่วยเหลือว่าหากน้องเสียชีวิตจริง ขอให้กู้ภัยใจบุญช่วยสงเคราะห์พาร่างกลับมาทำบุญที่บ้านให้ด้วย.