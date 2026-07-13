“ศกร.ตำบลศรีบุญเรือง” เปิดโครงการเสริมทักษะ AI พื้นฐาน ประชาชนร่วมงานคึกคัก

วันนี้( 13 ก.ค.) ณ ศกร.ระดับตำบลศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่นได้จัดพิธีเปิดโครงการ “รู้ทัน ใช้เป็น ทักษะ AI พื้นฐาน เพื่อการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรู้เท่าทัน มีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
ในการนี้ นางชมพูนุท ประทุมมา รองประธานสภาเทศบาลตำบลชนบท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายเด่นพงษ์ สถิตย์วัฒน์ และ นางบัวรินทร์ สัมพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชนบท เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะวิทยากร นักศึกษา และประชาชนที่ให้ความสนใจเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างความรู้พื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
การจัดอบรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล