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เกษตรกรโคนมวิกฤต! นมค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่อง เตรียมบุกทำเนียบฯ วอนรัฐแก้ปมนำเข้านมผงราคาถูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในโครงการพระราชดำริฯ และเครือข่ายสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด หลังได้รับผลกระทบจากการนำเข้านมผงจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่า ส่งผลให้โรงงานลดการรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกร จนเกิดปัญหานมโรงเรียนค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่องทั่วประเทศ

วันนี้( 13 ก.ค.) น.ส.สุพรรณา ชัยท้วม เกษตรกรและเจ้าของสำราญฟาร์มเลี้ยงโคนมตัวอย่างในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายสันติ ทิพย์ยอแล๊ะ ประธานสหกรณ์โคนมชะอำ–ห้วยทราย จำกัด เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์โคนมชะอำ–ห้วยทราย และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่กลุ่ม 6 ภาคกลางตอนล่าง–ภาคใต้ 15 จังหวัด รวมถึงเครือข่ายสหกรณ์โคนมทั้ง 18 กลุ่มทั่วประเทศ ที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก

น.ส.สุพรรณา กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ต้องจำกัดปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบ เนื่องจากเกินโควตาที่ทำข้อตกลงกับบริษัทผู้รับซื้อ ส่งผลให้เกษตรกรต้องลดจำนวนโคนมในฟาร์มเพื่อลดต้นทุน บางรายจำเป็นต้องขายโคนมออก เพราะไม่สามารถระบายน้ำนมได้ทั้งหมด ขณะที่ยังต้องเผชิญปัญหาโรคในโคนมและต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น

"ฟาร์มของเราเป็นฟาร์มตัวอย่างในโครงการพระราชดำริ จึงพยายามประคองกิจการไว้ให้ถึงที่สุด แต่อยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือ เพราะหากปล่อยไว้นาน เกษตรกรจำนวนมากอาจต้องเลิกอาชีพเลี้ยงโคนม" น.ส.สุพรรณา กล่าว

ด้านนายสันติ เปิดเผยว่า สหกรณ์กำลังประสบปัญหาการระบายน้ำนมดิบอย่างหนัก จึงต้องนำน้ำนมมาแปรรูปเป็นนมยูเอชทีสำหรับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา แต่ปัจจุบันมีนมค้างสต๊อกจำนวนมาก ขณะที่ก่อนหน้านี้เคยต้องนำน้ำนมดิบไปเททิ้งและนำไปทำปุ๋ยกว่า 800 ตัน ส่งผลให้สหกรณ์สูญเสียรายได้และต้องกู้เงินมารับซื้อน้ำนมจากสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  โดยปัญหาเริ่มรุนแรงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2568 หลังมีการเปิดเสรีการค้านำเข้านมผงจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 14 บาท ต่ำกว่าราคาน้ำนมดิบของเกษตรกรไทยที่มีราคากลางประมาณกิโลกรัมละ 21 บาท ทำให้ผู้ประกอบการหลายแห่งหันไปใช้นมผงนำเข้าเพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้น้ำนมดิบของเกษตรกรไทยล้นตลาด และกระทบต่อสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เครือข่ายเกษตรกรเสนอให้รัฐบาลขยายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จากเดิมที่แจกให้เด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้ได้รับนมครบ 365 วันต่อปี เพื่อช่วยระบายสต๊อกนมและสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการผลิตน้ำนมของประเทศในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเยียวยาเกษตรกร พร้อมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่อง และทบทวนแนวทางการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ โดยระบุว่า แม้เรื่องดังกล่าวจะเคยผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568 แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ตัวแทนเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์โคนมจากทั้ง 18 กลุ่มทั่วประเทศ เตรียมรวมตัวกันนับพันคนเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยและสร้างความมั่นคงให้กับระบบนมของประเทศในระยะยาว










เกษตรกรโคนมวิกฤต! นมค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่อง เตรียมบุกทำเนียบฯ วอนรัฐแก้ปมนำเข้านมผงราคาถูก
เกษตรกรโคนมวิกฤต! นมค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่อง เตรียมบุกทำเนียบฯ วอนรัฐแก้ปมนำเข้านมผงราคาถูก
เกษตรกรโคนมวิกฤต! นมค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่อง เตรียมบุกทำเนียบฯ วอนรัฐแก้ปมนำเข้านมผงราคาถูก
เกษตรกรโคนมวิกฤต! นมค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่อง เตรียมบุกทำเนียบฯ วอนรัฐแก้ปมนำเข้านมผงราคาถูก
เกษตรกรโคนมวิกฤต! นมค้างสต๊อกกว่า 100 ล้านกล่อง เตรียมบุกทำเนียบฯ วอนรัฐแก้ปมนำเข้านมผงราคาถูก
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