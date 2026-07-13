เจ้าของโรงเบียร์ลาดพร้าวเป็นเจ้าของเดียวกันร้านอาหารกึ่งผับ “ซาเล้ง”ที่ยโสธร ถูกไหม้เหมือนกันเมื่อปี 62

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ร้านโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีนักเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านอาหารกึ่งผับชื่อ “ซาเล้ง”ที่ จ.ยโสธร และเกิดเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกันเมื่อ 24 ธ.ค.2562 แต่ไฟไหม้ครั้งนั้นเกิดขึ้นตอนกลางวัน ไม่มีใครเสียชีวิต
จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้าน โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าวกลางดึกคืนที่ผ่านมา มีนักเที่ยวเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า นายสุวิชา ไศลบาทและนางบังอร ไศลบาท เจ้าของผู้จดทะเบียนบริษัทโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว จำกัด เป็นชื่อเจ้าของเดียวกันกับร้านอาหารกึ่งผับ ชื่อ ซาเล้ง ตั้งอยู่บนถนนวารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร
และเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่า ร้านซาเล้งผับแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุไฟไหม้เช่นเดียวกันเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2562 จากหลักฐานข้อมูลข่าวของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร ณ วันที่ 24 ธ.ค.2562 ระบุว่า ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหาร "ซาเล้ง" ตั้งอยู่เลขที่ 207/8 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีนายสุวิชา ไศลบาท เป็นเจ้าของร้าน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้น ทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.10 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารซาเล้ง เป็นอาคารชั้นเดียวซึ่งอยู่ระหว่างปิดปรับปรุง
โดยผู้รับเหมานำช่างเข้ามาทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ คาดว่ามีการเชื่อมเหล็กและสะเก็ดไฟได้กระเด็นไปถูกวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ พนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองยโสธร เข้าดับเพลิงและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดเสียชีวิต แต่มีลูกจ้างซึ่งเข้าไปเก็บของสำลักควัน 1 รายนำส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัย