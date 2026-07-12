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(คลิป)ตะลึงอีก! ผญบ.ครบุรี โคราช เก็บรวมขวานหินโบราณได้กว่า 50 อัน คาดอายุหลายพันปี ร่วมสมัย “ภาชนะพิมายดำ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ตะลึงอีก! ผู้ใหญ่บ้านหนองเสือบอง อ.ครบุรี โคราช เก็บรวบรวมขวานหินขัดโบราณได้กว่า 50 อัน พร้อมวัตถุโบราณอีกจำนวนมาก ทั้งเครื่องมือเหล็ก โลหะหลอม ลูกปัดแก้วสีส้ม และเครื่องปั้นดินเผา คาดอายุหลายพันปีในยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับ “แหล่งโบราณคดีมูลบน 1” ที่พบ “ภาชนะพิมายดำ” สภาพสมบูรณ์เต็มใบ อายุ 2,500 ปี หวังเก็บไว้สร้างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ครบุรี



วันนี้ (12 ก.ค. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ได้มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์และชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์โบราณ รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีอย่าง ภาชนะพิมายดำ สภาพสมบูรณ์เต็มใบ ที่เจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา สันนิษฐานว่าอยู่ในยุคอารยธรรมโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก มีอายุอยู่ในช่วง 2,500-1,500 ปี กลางเขื่อนมูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พร้อมตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “แหล่งโบราณคดีมูลบน 1” หลังจากที่น้ำภายในเขื่อนลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บโบราณวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์โบราณ ลูกปัดแก้วสีส้ม เครื่องมือเหล็ก รวมถึงขวานหินโบราณ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก ซึ่งเก็บได้จากบริเวณเดียวกันกลับไปศึกษาและส่วนหนึ่งนำไปเก็บรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์


ล่าสุด นายไพโรจน์ สุ่มมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเสือบอง หมู่ที่ 4 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ได้นำวัตถุที่มีลักษณะคล้ายขวานหินขัดโบราณยุคก่อนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่มีการสำรวจพบที่บริเวณเขื่อนมูลบน ออกมาโชว์เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้หรือนักโบราณคดีมาช่วยตรวจสอบกว่า 50 อัน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเหล็ก โลหะหลอม ลูกปัดแก้วสีส้ม และเครื่องปั้นดินเผาอีกจำนวนหนึ่งด้วย โดยผู้ใหญ่บ้านหนองเสือบองบอกว่าขวานหินขัดพวกนี้ตนเก็บรวบรวมมาไว้นานกว่า 10 ปีแล้ว


นายไพโรจน์ สุ่มมาตย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเสือบองเล่าให้ฟังว่า ขวานหินขัดและวัตถุโบราณต่างๆ ตนใช้เวลาในการเก็บรวบรวมมากว่า 10 ปีแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ตนมีอาชีพขับรถไถรับจ้างปรับที่นา จึงมีโอกาสพบกับสิ่งโบราณใต้ดินเป็นประจำ และก็เก็บมารักษาไว้ด้วยความชื่นชอบส่วนตัว และครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2553 ได้ไปปรับที่นาของชาวบ้านบริเวณจุดที่เรียกว่าโนนเก่าท้ายหมู่บ้านหนองเสือบอง ก็ไปพบเข้ากับเครื่องมือเหล็กจำนวนหนึ่ง รวมถึงโครงกระดูกมนุษย์โบราณ และไหโบราณ จึงแจ้งให้เทศบาลตำบลอรพิมพ์ให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้ามาช่วยตรวจสอบ และได้รับคำตอบว่าวัตถุโบราณหลายชิ้นเป็นภาชนะพิมายดำ และเก็บตัวอย่างไปศึกษาแล้ว


ส่วนวัตถุโบราณต่างๆ ที่อยู่ในมือตนเหล่านั้นเก็บรวบรวมเอาไว้หลังจากที่ได้ไปพบเจอจากการรับจ้างปรับที่ดินให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ ซึ่งมีทั้งขวานหินขัด ไหโบราณ ลูกปัด และเครื่องมือเหล็ก โดยเฉพาะขวนหินขัดนั้นเจอบ่อยจนสามารถเก็บรวบรวมมาได้กว่า 50 ชิ้น ซึ่งมีหลากหลายรูปทรง ด้วยความชอบและหวังที่จะรวบรวมเอาไว้เพื่อให้สักวันหนึ่งจะได้มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยตรวจสอบยืนยันถึงความเก่าแก่และความเป็นไปเป็นมา และนำไปสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประจำอำเภอ เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุเหล่านี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อไปในอนาคต













(คลิป)ตะลึงอีก! ผญบ.ครบุรี โคราช เก็บรวมขวานหินโบราณได้กว่า 50 อัน คาดอายุหลายพันปี ร่วมสมัย “ภาชนะพิมายดำ”
(คลิป)ตะลึงอีก! ผญบ.ครบุรี โคราช เก็บรวมขวานหินโบราณได้กว่า 50 อัน คาดอายุหลายพันปี ร่วมสมัย “ภาชนะพิมายดำ”
(คลิป)ตะลึงอีก! ผญบ.ครบุรี โคราช เก็บรวมขวานหินโบราณได้กว่า 50 อัน คาดอายุหลายพันปี ร่วมสมัย “ภาชนะพิมายดำ”
(คลิป)ตะลึงอีก! ผญบ.ครบุรี โคราช เก็บรวมขวานหินโบราณได้กว่า 50 อัน คาดอายุหลายพันปี ร่วมสมัย “ภาชนะพิมายดำ”
(คลิป)ตะลึงอีก! ผญบ.ครบุรี โคราช เก็บรวมขวานหินโบราณได้กว่า 50 อัน คาดอายุหลายพันปี ร่วมสมัย “ภาชนะพิมายดำ”
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