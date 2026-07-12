เตือนภัย! โขลงช้างป่าบุกทำลายพืชผลการเกษตรชาวบ้านพระเพลิง จ.สระแก้ว

สระแก้ว-เตือนภัย! โขลงช้างป่าบุกทำลายพืชผลการเกษตรชาวบ้านพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ชุดปฏิบัติการพิเศษทีมหมูหลุม อยู่ระหว่าเฝ้าติดตามก่อนผลักดันกลับคืนสู่ป่า วอนชาวบ้านห้ามเข้าใกล้
เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้ ( 12 ก.ค.) ได้เกิดเหตุโขลงช้างป่าบุกเข้าพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านบริเวณเขาหวาย ม. 14 บ้านเขานันทา ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก หลังเกิดเหตุ นายสมชาย ท่าใหญ่ กำนันตำบลพระเพลิง ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพลิง หรือ "ทีมหมูหลุม" ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์
โดยพบโขลงช้างป่าจำนวน 8 ตัว กำลังรวมฝูงหากินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่าด้วยวิธีที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและทรัพย์สิน
และยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ม. 14 บ้านเขานันทา และพื้นที่ใกล้เคียงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณเขาหวายโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน และห้ามเข้าใกล้หรือพยายามขับไล่ช้างป่าด้วยตนเอง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต พร้อมทั้งขอให้เกษตรกร เร่งจัดเก็บพืชผลและดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในที่ปลอดภัย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นโขลงช้างป่าหรือความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ขอให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพลิง (ทีมหมูหลุม) ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามมาตรการอย่างเหมาะสม และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นโขลงช้างป่าหรือความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ขอให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพลิง (ทีมหมูหลุม) ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตามมาตรการอย่างเหมาะสม และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย