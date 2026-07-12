ระยองไม่แผ่ว! ลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมล่าสุดเจออีก กองกากสารเคมี กลางไร่สับปะรดที่ปลวกแดง

ระยอง- ระยองไม่แผ่ว! ลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ล่าสุดเจออีก กองกากสารเคมีถูกทิ้งกลางไร่สับปะรดเนื้อที่กว่า 5 ไร่ใน อ.ปลวกแดง ทำน้ำในคลองเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็น จนท.เร่งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบหากพบมีการปนเปื้อนเจอดำเนินคดีตามกฏหมาย
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 12 ก.ค.) นายรุ่งนิรันดร์ โหมดศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ วายลม ปลัดอำเภอปลวกแดง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปลวกแดง ,นายตฤณ แก้วละมุล ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณริมถนนสายนิคมพัฒนา-ปลวกแดง ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีการนำกากของเสีย และขยะสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมมากองทิ้งเกลื่อน และยังมีน้ำเสียสีดำไหลออกมาส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่ว
โดยพบกองขยะกากสารเคมีจำนวนมาก ถูกนำมากองไว้บนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่กลางไร่สับปะรด ที่สำคัญอยังอยู่ใกล้สระน้ำขนาดใหญ่ ที่พบว่าน้ำในสระเริ่มมีสีดำและส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีคนงานเฝ้าดูแลอยุ่ตลอดเวลา จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกรงว่า ขญะกากสารเคมีดังกล่าวจะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หากเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีลงในแหล่งน้ำ จนส่งความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่น้ำคู้ เผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบเป็นกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ที่นำมากองคัดแยกเพื่อรีไซเคิล แต่ได้ทำให้มีน้ำเสียไหลลงสระน้ำสาธารณะจนกลารยสภาพเป็นสีดำและส่งกลิ่นเหม็น จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของบริษัทเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนและสารตกค้าง
และหากผลตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน จะประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเข้าตรวจสอบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้กำชับให้เจ้าของกากของเสียดังกล่าวเร่งขนย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยรอบ ซึ่งเจ้าของได้รับปากว่าจะเร่งดำเนินการขนย้ายกากสารเคมีทั้งหมดออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด.