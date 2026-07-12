พบร่าง “สุริยา” แล้ว หลังสูญหายกลางทะเล 3 วัน กระโดดช่วยภรรยาตกเรือ ก่อนคลื่นซัดหาย

เพชรบุรี - ปิดฉากภารกิจค้นหา "นายสุริยา" ชาวประมงวัย 49 ปี หลังสูญหายกลางทะเลนาน 3 วัน จากเหตุเรือประมงล่มขณะออกหาปูและกระโดดลงช่วยภรรยาที่ตกน้ำ ล่าสุดเครือข่ายเรือประมงพบร่างลอยห่างฝั่งกว่า 30 กิโลเมตร ญาติยืนยันเป็นผู้สูญหาย ก่อนส่งชันสูตรตามขั้นตอน
ความคืบหน้ากรณีเรือประมงขนาดเล็กประสบเหตุสูญหายกลางทะเลในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ขณะออกทำการประมงหาปู โดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือ นางปริศนา อินพันทัง อายุ 41 ปี ขึ้นจากทะเลได้อย่างปลอดภัย และยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขณะที่นายสุริยา อินพันทัง อายุ 49 ปี สูญหายไปในทะเล หลังพยายามกระโดดลงไปช่วยภรรยา ทำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องตลอด 3 วันที่ผ่านมา
ล่าสุดเช้าวันนี้( 12 ก.ค.) เจ้าหน้าที่อำเภอบ้านแหลมได้รับแจ้งจากเครือข่ายเรือประมงว่า พบศพผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางทะเล ห่างจากชายฝั่งประมาณ 30 กิโลเมตร เบื้องต้นคาดว่าเป็นร่างของนายสุริยา จึงประสานเจ้าหน้าที่นำเรือออกไปรับศพกลับเข้าฝั่ง
การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงน้ำทะเลลด ประกอบกับมีฝนตกและคลื่นลมแรง ส่งผลให้การเดินเรือและการกู้ร่างผู้เสียชีวิตใช้เวลานานกว่าปกติ
ต่อมาในเวลาประมาณ 18.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตใส่เรือยางและลากกลับเข้าฝั่งได้สำเร็จ โดยญาติยืนยันว่าเป็นร่างของนายสุริยาที่สูญหายไป ขณะที่เรือประมงยังไม่พบ คาดว่าจมอยู่ในทะเล หลังพบเพียงสิ่งของจากเรือลอยกระจัดกระจายในบริเวณที่เกิดเหตุ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนให้ประชาชนและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจากในระยะนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในทะเล พร้อมขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการประกอบอาชีพประมง