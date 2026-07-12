เจ้าท่าพัทยา "ชักธงแดง"บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮายเตือนระวังคลื่นลมแรง เรือเล็กงดออกฝั่ง

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าท่าพัทยา "ชักธงแดง" บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวระวังการเดินทางจากพายุฝน-คลื่นลมแรง ส่วนเรือเล็ก ให้งดออกจากฝั่งทำผู้ประกอบการสปีดโบ๊ท แห่นำเรือจอด
วันนี้ ( 12 ก.ค.) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ได้ชักธงแดง บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังพายุฝนและลมแรง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเกาะล้าน พร้อมกำหนดให้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง จนกว่าสภาพอากาศจะคลี่คลาย
โดยพบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ได้เลือกใช้บริการเรือโดยสารขนาดใหญ่เดินทางระหว่างเกาะล้านและเมืองพัทยา ที่ยังสามารถให้บริการได้ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ส่วนบริเวณรอบท่าเรือ ผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทจำนวนมากได้พากันนำเรือจอดทอดสมอ และงดให้บริการชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากคลื่นลมแรง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารโดยเฉพาะเส้นทางพัทยา–เกาะล้าน รวมถึงผู้ประกอบการกิจกรรมทางทะเลทุกประเภท ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และยังขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล.