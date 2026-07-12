ผู้ว่าฯ ชลบุรีลงพื้นที่ด่วน สั่งตรวจสอบปลาตายอ่างบางพระ เก็บตัวอย่างน้ำหาสาเหตุ ย้ำคุณภาพน้ำยังปกติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้ว่าฯ ชลบุรี นำทุกหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุปลาตายจำนวนมากในอ่างเก็บน้ำบางพระ สั่งเก็บตัวอย่างน้ำตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียด เบื้องต้นคาดเกิดจากหลายปัจจัยทั้งสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และปรสิต ขณะที่การประปาฯ ยืนยันคุณภาพน้ำดิบยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและตรวจสอบทุกวัน
เวลา 16.00 น. วันนี้( 12 ก.ค.) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา นายจีรภัทร์ สมบูรณ์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองบางพระ นายวัชระ พรหมคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี นางสาวจินตนา ดำรงไตรภพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค กรมควบคุมมลพิษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังเกิดเหตุปลาตายจำนวนมากลอยตามริมตลิ่ง จนสร้างความกังวลต่อประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุการตายของปลาเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความอ่อนแอของปลา รวมถึงการพบปรสิตจำพวกเห็บระฆังและปลิงใสเกาะตามเหงือกและลำตัวปลาเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและมีการผันน้ำจากคลองเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจนท่วมวัชพืชและหญ้าริมอ่าง เกิดการย่อยสลายของพืช ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลง ขณะที่ค่าแอมโมเนียเพิ่มสูง ประกอบกับสภาพอากาศปิดและแสงแดดไม่เพียงพอ ทำให้พืชน้ำสังเคราะห์แสงได้น้อยลง จนระดับออกซิเจนในน้ำลดต่ำและส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
นายนริศ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้โครงการชลประทานชลบุรีติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง หากพบความผิดปกติให้รายงานทันที พร้อมสั่งการให้นายอำเภอศรีราชาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำ รวมถึงหาสาเหตุของการตายของปลาอย่างละเอียด โดยได้สอบถามไปยังการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งยืนยันว่ามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบทุกวันก่อนนำไปผลิตน้ำประปา และจากการตรวจสอบเบื้องต้น คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้
อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งวิเคราะห์ผลตรวจตัวอย่างน้ำโดยเร็ว พร้อมให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างเข้มงวด เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำในอนาคต