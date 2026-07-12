อิทธิพล"บาหวี่" ทำฝนถล่มหนักหลายพื้นที่ของ จ.ตราด ต้นไม้-เสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุด

ตราด- อิทธิพล "พายุบาหวี่" ทำฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงในหลายพื้นที่ของ จ.ตราด ต้นไม้ทั้งขนาดใหญ่และเล็กล้มขวางถนนหลายจุด เสาไฟฟ้าโค่นหลายพื้นที่ อุทยานฯน้ำตกคลองแก้ว ประกาศปิดแล้วหลังน้ำป่าหลาก อ.บ่อไร่ จับตาน้ำล้นตลิ่งหวั่นท่วมบ้านเรือนประชาชน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ ( 12 ก.ค.) ได้เกิดพายุฝนตกและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของ "พายุบาหวี่" พัดถล่มในหลายพื้นที่ของ จ.ตราด จนส่งผลให้ต้นไม้ล้มโค่นทับถนนหลายจุด และมียังเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายต้นในพื้นที่ซอยก๋งเหวย ถนนสายไร่ป่า-ด่านชุมพล ม. 8 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
อาสากู้ภัยสว่างบุญช่วย และเจ้าหน้าที่ อบต.เนินทราย ต้องเร่งนำเลื่อยยนต์เข้ามาตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกเพื่อเปิดการจราจร โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถเคลียร์เส้นทางให้ใช้ได้ตามปกติ
ส่วนในพื้นที่อื่นๆ เช่น ซอยดงกลาง 3 ถนนสุขุมวิท ต.เขาสมิง และถนนสายเขาสมิง-สระใหญ่ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง ก็พบว่ามีต้นไม้ล้มทับกีดขวางการจราจร จำนวน 1 ช่องทาง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ประมาณ 30 นาที จึงสามารถเปิดเส้นทางการจราจรได้ตามปกติ
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตราด ยังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีต้นไม้ล้มทับสายไฟในหลายแห่งมากกว่า 10 จุด ทำให้ไฟดับ ทางหน่วยงานจึงได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดให้เร่งดำเนินการกู้กระแสไฟฟ้ากลับคืนมาอย่างเร่งด่วน
ด้าน อ.บ่อไร่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ได้ประกาศปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวชั่วคราวทันที เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงจากเขา โดยมวลน้ำก้อนนี้จะไหลเข้าสู่คลองบ่อไร่ ทำให้หน่วยงานในพื้นที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
และล่าสุดยังมีรายงานว่า พื้นที่ จ.ตราด ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดจ6งได้ประกาศเตือนภัยให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ 11-14 ก.ค.2569 ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา