กาญจนบุรีปิดขึ้นเนินช้างศึกชั่วคราว เหตุฝนถล่ม-ดินสไลด์ เอราวัณเที่ยวยังได้ งดเล่นน้ำหลายแห่ง

กาญจนบุรี – เมืองกาญจน์ ประกาศปิดเส้นทางขึ้นจุดชมวิว "เนินช้างศึก" ชั่วคราว หลังฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุ ทำให้เกิดดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางถนน ขณะที่หลายอุทยานฯ แจ้งเตือนงดลงเล่นน้ำตกจากกระแสน้ำเชี่ยว แต่ "น้ำตกเอราวัณ" ยังเปิดท่องเที่ยวได้ตามปกติ
นางสาวปริยาณัฏฐ์คุณ ธิอมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุที่ทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดดินสไลด์และต้นไม้ล้มหลายจุดในพื้นที่ แม้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านอีต่องอย่างต่อเนื่อง แต่เพื่อความปลอดภัยจึงมีความจำเป็นต้องประกาศปิดเส้นทางขึ้นจุดชมวิวฐานปฏิบัติการเนินช้างศึกเป็นการชั่วคราว
นายก อบต.ปิล๊อก กล่าวว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางขึ้นฐานปฏิบัติการเนินช้างศึก ซึ่งเป็นฐานของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 และเป็นจุดชมวิวชายแดนไทย-เมียนมาแบบ 360 องศา ขณะที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ยังล้มขวางถนนสายบ้านอีต่องบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 4-5 และกิโลเมตรที่ 16-17 โดยเจ้าหน้าที่สามารถตัดและเปิดเส้นทางสัญจรได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม บริเวณทางขึ้นเนินช้างศึกยังไม่สามารถเคลียร์ดินสไลด์ได้ทั้งหมด จึงประกาศปิดเส้นทางชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดใช้เส้นทางได้
ขณะเดียวกัน อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ ได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางไปยังน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นและน้ำตกผาตาด หลังเกิดฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูง กระแสน้ำไหลเชี่ยว น้ำมีสีน้ำตาลขุ่น และเกิดน้ำป่าไหลหลากในเส้นทางเข้าสู่น้ำตกผาตาด จึงประกาศงดเข้าพื้นที่น้ำตกผาตาดเป็นการชั่วคราว
ส่วนบริเวณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินชมธรรมชาติและถ่ายภาพได้ตามปกติ แต่ขอความร่วมมืองดลงเล่นน้ำจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัย
ด้านนายพิพัฒน์ ฉิมพลี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดเผยว่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณได้รับผลกระทบจากฝนไม่มาก ระดับน้ำในน้ำตกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ขณะที่นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กล่าวว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้น้ำตกจ๊อกกระดิ่นมีปริมาณน้ำเพิ่มสูง กระแสน้ำไหลแรง แม้ว่าสภาพน้ำจะเริ่มกลับมาใสขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้า แต่ยังคงมีกระแสน้ำเชี่ยว จึงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินชมและถ่ายภาพได้เท่านั้น พร้อมขอให้งดลงเล่นน้ำและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีได้รายงานสถานการณ์บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ หรือสะพานมอญ ว่า ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญ ตักบาตร และถ่ายภาพในระดับปานกลาง แม้ตลอดคืนที่ผ่านมาในพื้นที่จะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงและมีความขุ่น จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์น้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา