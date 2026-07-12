พบปลาตายเกลื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ คาดระบบน้ำเปลี่ยนฉับพลัน-ออกซิเจนต่ำ ทำปลาน็อกตาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พบปลาตายจำนวนมาก ในอ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สร้างความกังวลต่อคุณภาพน้ำดิบ ขณะที่ชาวบ้านเผยเกิดขึ้นแทบทุกปีในช่วงฤดูฝน คาดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบน้ำอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปลาปรับตัวไม่ทัน พร้อมเรียกร้องหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพน้ำและที่มาของท่อระบายน้ำริมอ่าง
วันนี้( 12 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังมีประชาชนเผยแพร่ภาพปลาตายจำนวนมากลอยอยู่ตามริมตลิ่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำดิบ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด
จากการตรวจสอบพบปลาหลายชนิด โดยเฉพาะปลาสร้อย ลอยตายเป็นจำนวนมากตามแนวริมอ่าง ขณะที่ประชาชนบางส่วนได้เก็บปลาที่ตายกลับไปประกอบอาหาร
ข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความอ่อนแอของปลา รวมถึงการพบปรสิตจำพวกเห็บระฆังและปลิงใสเกาะตามเหงือกและลำตัวปลา
นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและมีการผันน้ำจากคลองเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูง ท่วมวัชพืชและหญ้าริมอ่าง จนเกิดการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ ทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลง ขณะที่ค่าแอมโมเนียเพิ่มสูง ประกอบกับสภาพอากาศปิดและแสงแดดมีน้อย ทำให้พืชน้ำสังเคราะห์แสงได้ลดลง ส่งผลให้ระดับออกซิเจนในน้ำต่ำลงอย่างต่อเนื่อง
สภาพดังกล่าวส่งผลให้ปลาสร้อย ซึ่งเป็นปลาที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ เกิดอาการน็อกน้ำและตายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ปัญหาลักษณะดังกล่าวมักเกิดขึ้นเกือบทุกปีในช่วงฤดูฝน และเมื่อคุณภาพน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สถานการณ์ปลาตายก็จะค่อย ๆ คลี่คลายตามธรรมชาติ
ว่าที่ร้อยตรี ภัทรพล โชติช่วง ผู้ที่มาตกปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ปลาตายลักษณะนี้เกิดขึ้นแทบทุกปี เนื่องจากมีการผันน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปลาหลายชนิดปรับตัวไม่ทันจนเกิดอาการน็อกน้ำ
นอกจากนี้ ยังพบว่าปลาที่ตกได้ในช่วงนี้หลายตัวมีบาดแผลตามลำตัว ซึ่งคาดว่าเกิดจากภาวะเจ็บป่วยและความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำ
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการลงพื้นที่ ผู้สื่อข่าวยังพบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ปล่อยลงสู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นท่อระบายน้ำจากหน่วยงานหรือพื้นที่ใด ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ รวมถึงที่มาของท่อระบายน้ำดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว