"รมว.อว." หนุน ม.นครพนมลุยผลิตกำลังคน-วิจัยเชิงพื้นที่ ปั้น NPU Wellness Hub ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

นครพนม-รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.อว. ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม มอบนโยบายขับเคลื่อนอุดมศึกษา หนุนผลิตกำลังคน พัฒนางานวิจัย และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พร้อมติดตามความก้าวหน้าคณะแพทยศาสตร์ NPU Wellness Hub และงานวิจัยเชิงพื้นที่
วันนี้(12 ก.ค.) เวลา 10.00 น. ที่อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 2 นายชาญชัย คำจำปา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 4 ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ กล่าวต้อนรับ ก่อนที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมนำเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าของโครงการสำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ การขับเคลื่อนโครงการ NPU Wellness Hub และการดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่มุ่งตอบโจทย์การพัฒนาจังหวัดนครพนมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (Area-based University) โดยใช้การผลิตกำลังคน งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ พร้อมผลักดันการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาโครงการ NPU Wellness Hub ให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจสุขภาพของจังหวัดนครพนมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปบทบาทมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “เครื่องยนต์เศรษฐกิจภูมิภาค” โดยใช้แนวคิด Local Enterprise หรือธุรกิจชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการนำนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในพื้นที่ ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงทรัพยากร ความรู้ เทคโนโลยี ตลาด และแหล่งทุนอย่างเป็นระบบ
พร้อมผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรม และการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจชุมชน เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าท้องถิ่น สร้างรายได้ การจ้างงาน และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าขยายเครือข่ายธุรกิจชุมชนทั่วประเทศภายในปี 2570 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากนั้น เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ได้พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 โดยมีนักศึกษากว่า 500 คนเข้าร่วมรับฟัง พร้อมเน้นย้ำการผลิตกำลังคนคุณภาพ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน