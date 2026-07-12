นครปฐมปิดป้ายซ้ำ! ย้ำห้ามเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ “The Airport” หลังเพจดังตั้งข้อสงสัยเตรียมเปิดร้านใหม่

นครปฐม – จังหวัดนครปฐมส่งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ติดป้ายย้ำคำสั่งปิดสถานบริการ "The Airport" เป็นเวลา 5 ปี หลังเพจดังเผยข้อมูลเตรียมเปิดสถานบันเทิงแห่งใหม่ในพื้นที่เดิม ด้านฝ่ายปกครองยืนยันเฝ้าระวังเข้ม หากฝ่าฝืนดำเนินคดีทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้( 12 ก.ค.) ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ "บิ๊กเกรียน" เผยแพร่ข้อความอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ระบุว่า สถานบันเทิงที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมและถูกสั่งปิดกิจการเป็นเวลา 5 ปี เตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในคืนวันที่ 12 กรกฎาคม ภายใต้ชื่อใหม่
เพจดังกล่าวระบุว่า สถานบันเทิงแห่งเดิม คือ "Check-in The Airport" ซึ่งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าตรวจค้น พบการกระทำผิดหลายประการ ทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต พบนักเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 37 คน และผู้มีผลตรวจสารเสพติดจำนวน 76 คน จากนักเที่ยวทั้งหมด 377 คน รวมทั้งพบยาเสพติดถูกทิ้งภายในร้าน
ต่อมาจังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งปิดสถานบริการดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 22/2558
ภายหลังมีกระแสข่าวว่าสถานที่เดิมอาจกลับมาเปิดดำเนินกิจการอีกครั้งในชื่อ "The Runway – Nakhonpathom" สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมได้เผยแพร่ภาพและข้อมูลยืนยันว่า ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่นำป้ายคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 1854/2569 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ไปติดประกาศบริเวณสถานที่ดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อเน้นย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้คำสั่งปิดเป็นเวลา 5 ปี
จังหวัดนครปฐมระบุว่า หากมีการฝ่าฝืนเปิดสถานบริการ หรือใช้พื้นที่ดังกล่าวประกอบกิจการในลักษณะหลีกเลี่ยงคำสั่งปิด จะเข้าข่ายความผิดตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 46/2559 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 ฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากไม่มีใบอนุญาต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจยืนยันว่าจะติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการลักลอบเปิดสถานบริการในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานยืนยันว่ามีการเปิดดำเนินกิจการของสถานบันเทิงแห่งใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยประเด็นดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการติดตามของเจ้าหน้าที่และได้รับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดนครปฐมอย่างใกล้ชิด