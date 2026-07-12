(คลิป)วันไหลผีตาโขน รวมพลผีตาโขนกว่า 1,000 ชีวิต เปิดเวที DANCE BATTLE ชิงถ้วยฯ ผู้ว่าการ ททท.

เลย- วันไหลผีตาโขน " อ.ด่านซ้าย สุดคึกคัก! รวมพลผีตาโขนกว่า 1,000 ชีวิต เปิดเวที DANCE BATTLE ชิงถ้วยฯ ผู้ว่าการ ททท. ต่อยอดวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว ตอกย้ำศักยภาพของอำเภอด่านซ้าย หนึ่งในหมุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นของไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 18.00 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ร่วมกับชุมชนบ้านนาเวียงใหญ่ และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวอำเภอด่านซ้าย จัดกิจกรรม "Feel All the Feelings @ Loei : Phi Ta Khon Open House" ณ โรงเรียนด่านซ้าย และวัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเพณี "วันไหลผีตาโขน" หรือ "วันไหลผีฯ ที่นาเวียงใหญ่" สร้างบรรยากาศแห่งความสุข สนุก และอบอุ่นไปด้วยเสน่ห์วิถีชุมชนที่หาได้แห่งเดียวในเมืองไทย
นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดอัตลักษณ์ของประเพณีผีตาโขนให้ก้าวสู่ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด "Feel All the Feelings @ Loei" ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ อาหารท้องถิ่น ดนตรี และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย โดยเฉพาะที่พักในเขตอำเภอด่านซ้าย ถูกจองเต็ม 100% ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 5,000 คน ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่ สร้างรายได้เงินสะพัดหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท
ไฮไลท์ที่เรียกเสียงเชียร์และสร้างความตื่นเต้นตลอดช่วงบ่าย คือเวที "Phi Ta Khon DANCE BATTLE" การประชันลีลาของกลุ่มผีตาโขนจากอำเภอด่านซ้าย ที่มาปล่อยของทั้งความคิดสร้างสรรค์ จังหวะดนตรี และเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาระเบิดความมันส์บนเวที ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่ามกลางเสียงเชียร์ของนักท่องเที่ยวที่แน่นพื้นที่ตลอดการแข่งขัน
นอกจากนี้ ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดวาดหน้ากากผีตาโขน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท บูธ DIY งานศิลปะจากหน้ากากผีตาโขน ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และอาหารพื้นถิ่นจากผู้ประกอบการในอำเภอด่านซ้าย รวมถึงการแสดงดนตรีจากศิลปินไทเลย ที่สร้างสีสันให้กับงานตลอดทั้งวัน
อีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและช่างภาพ คือ ขบวนผีตาโขนกว่า 50 กลุ่ม รวมมากกว่า 1,000 ชีวิต ที่ออกมาสร้างสีสันทั่วบริเวณงาน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ พูดคุย และสัมผัสเสน่ห์ของ "ผีตาโขน" อย่างใกล้ชิด ถือเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากการชมขบวนแห่ในช่วงงานประเพณีหลัก และกลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก
ความสำเร็จของ "Phi Ta Khon Open House" ในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นประสบการณ์ร่วมสมัย สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมตอกย้ำศักยภาพของอำเภอด่านซ้าย หนึ่งในหมุดหมายปลายทางด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นของประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในปีนี้ และขอเชิญชวนทุกคนติดตามการจัดงาน "Feel All the Feelings @ Loei : Phi Ta Khon Open House" ในปีหน้า ที่จะกลับมาพร้อมกิจกรรมแปลกใหม่ ความสนุกที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม และประสบการณ์ที่พิเศษกว่าเดิม เพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์ของ "วันไหลผีตาโขน" ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อีกครั้ง