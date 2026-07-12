วัยรุ่นออกไปส่งเพื่อนไม่ถึงบ้าน ถูกแก๊งคู่อริดักยิง-แทง เจ็บ 2 ราย ตำรวจเร่งล่าผู้ก่อเหตุ

พระนครศรีอยุธยา – วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อนกลับบ้านกลางดึก แต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นกว่า 9 คน ขี่รถประกบปาดหน้า ก่อนใช้อาวุธปืนและมีดทำร้าย บาดเจ็บ 2 ราย ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตำรวจเร่งสอบพยานและไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เช้ามืดวันนี้ (12 ก.ค.) พ.ต.ต.หญิง ลภัสกฤตา ธาระเลิศ สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนและอาวุธมีด มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย บริเวณปากซอย 12 บ้านท้ายคู ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ และหน่วยกู้ภัยอยุธยา เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบเยาวชนชายอายุ 16 ปี ถูกยิงบริเวณหน้าอกและคาง นอนอยู่ภายในพงหญ้า มีเลือดไหลจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาล ก่อนประสานทีมแพทย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน อาการสาหัส
นอกจากนี้ ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย เป็นเยาวชนชายอายุ 16 ปี ถูกอาวุธมีดแทงบริเวณหัวเข่าขวา แขนซ้าย และกกหู โดยเพื่อนได้นำส่งโรงพยาบาลก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางถึง
บริเวณจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125i สีขาว ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา ของกลุ่มผู้บาดเจ็บจอดอยู่กลางซอย เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามเพื่อนผู้บาดเจ็บ อายุ 17 ปี ซึ่งเป็นเยาวชน เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้เดินทางกลับจากงานวันเกิดเพื่อน โดยขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน คันละ 3 คน และแวะนั่งที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ก่อนขี่รถกลับบ้าน
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ 3 คัน รวมประมาณ 9 คน ขี่มาปาดหน้าให้หยุด ก่อนที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุจะใช้อาวุธมีดทำร้ายเพื่อน และอีกคนใช้อาวุธปืนลักษณะคล้ายปืนไทยประดิษฐ์ยิงเข้าใส่ ทำให้ทุกคนแตกกระเจิงวิ่งหลบหนี ก่อนพบว่าเพื่อนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ส่วนผู้ก่อเหตุหลบหนีไปทางคลองตะเคียน
พยานยืนยันว่าไม่รู้จักและไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน เพียงสังเกตว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่จอดรถอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อก่อนเกิดเหตุ โดยไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่อย่างใด
ด้านผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทง เปิดเผยว่า หลังกลับจากงานวันเกิดเพื่อนได้มานั่งเล่นที่บ้าน ก่อนจะออกไปส่งเพื่อนกลับบ้าน กระทั่งถูกกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ติดตามมาดักให้หยุด แล้วใช้อาวุธปืนจ่อหน้าและใช้อาวุธมีดแทง ยืนยันว่าไม่รู้จักผู้ก่อเหตุเช่นกัน
บิดาของผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า ลูกชายขออนุญาตไปงานวันเกิดเพื่อน ก่อนกลับมาที่บ้านและออกไปส่งเพื่อนซึ่งไม่ชำนาญเส้นทาง กระทั่งมาทราบภายหลังว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายด้วยอาวุธมีด จึงรีบเดินทางไปโรงพยาบาลด้วยความตกใจ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ บันทึกภาพ และเชิญพยานไปสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้บาดเจ็บจากการถูกยิงยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล อาการสาหัส