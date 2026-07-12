สระแก้ว- ทหารพราน ฉก.อรัญประเทศ ดักรวบ 2 ชายไทยลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ จ.สระแก้ว สารภาพทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมืองปอยเปต จนถูกทางการกัมพูชากว้านล้างสุดท้ายต้องหนีกลับประเทศ พบประวัติโชกโชน 13 หมายจับ
วานนี้ (11 ก.ค.) กองกำลังบูรพา โดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย.ทพ.1201 (ชค.ทพ.12) หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้ควบคุมตัวชายไทย 2 ราย ลักลอบเดินเท้าข้ามแนวชายแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามายังประเทศไทยบริเวณจุดตรวจอ้างอิง อ.17 บ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยไม่มีหนังสือเดินทางติดตัวและไม่มีผู้นำพา และได้นำตัวไปสอบถามรายละเอียดที่กองร้อยทหารพรานที่ 1201
ทราบชื่อ นายเขมราช อายุ 28 ปี ซึ่งมีหมายจับ 4 หมายของศาลอาญา และ นายชัยพร อายุ 40 ปี ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวข้องคดี (Case ID) จำนวน 11 คดี และมีหมายจับ 9 หมาย ของศาลจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทั้ง 2 รายเป็นชาว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
เบื้องต้นสารภาพว่า ได้เดินทางไปทำงานกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2567 จากการชักชวนของเพื่อน และได้เดินทางออกจากประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก ด้วยหนังสือเดินทาง ซึ่งเมื่อเดินทางถึงฝั่งกัมพูชา ได้มีนายจ้างชาวจีนรับตัวไปทำงานอาคารสูง 7 ชั้น ชื่อ "ตึกเอบีเอ" ในเมืองปอยเปต
โดยทั้ง 2 มีหน้าที่ตอบแชตในลักษณะ "ฟีลแฟน" เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ร่วมลงทุน รวมทั้งสแกนใบหน้าเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ไลน์บีเค และธนาคารกสิกรไทย โดยได้รับค่าจ้างบัญชีละ 5,000 บาท
กระทั่งในเดือน มิ.ย. 2569 ทางการกัมพูชา ได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติ ทำให้นายจ้างชาวจีนและพนักงานต่างหลบหนีออกจากอาคาร จนต้องตัดสินใจเดินเท้าลัดเลาะมายังแนวชายแดน ข้ามลำน้ำคลองลึกและลวดหนามหีบเพลงเข้ามายังฝั่งไทย จนถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบและจับกุม
เจ้าหน้าที่ทหารพราน จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก ดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการคอลเซ็นเตอร์ต่อไป