(คลิป) “ทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ” เห็นผลแล้วเจ้าแรก! นอภ.พาชิม ทั้งหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก

ลำปาง - ได้ผลแล้วทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ..นายอำเภอฯ พาชมสวนเกษตรผสมผสาน ชิมทุเรียนภูเขาไฟเจ้าแรกของแม่เมาะ เจ้าของแนะ ขรก.หากรักจะทำเกษตรควรวางแผนก่อนเกษียณ 5 ปี ปลูกแบบผสมผสาน ผลไม้-ไม้ยืนต้นตามฤดูกาล ให้เก็บขายได้ตลอดทั้งปี
นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พาผู้สื่อข่าวเดินชมสวนทุเรียนภูเขาไฟเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีผลผลิตออกให้ได้รับประทานและเหลือจำหน่ายได้แล้ว ที่บ้านใหม่มงคล ม.10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
“กุ้ง-สภาภรณ์” เจ้าของบ้าน-เจ้าของสวน ได้พาชมภายในสวน ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านนั่นเอง พร้อมเล่าว่า พื้นที่แห่งนี้จากที่ได้รับการจัดสรร 3 งาน ซื้อเพิ่มรวมปัจจุบันเกือบ 5 ไร่ สามีซึ่งทำงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งก็ดูแลเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ไม้ประดับอะไรพวกนี้อยู่แล้ว จึงได้วางแผนก่อนที่จะเกษียณ ได้นำต้นกล้าผลไม้หลากชนิดทยอยปลูกมาเรื่อยๆ
เริ่มจากนำทุเรียนหมอนทองมาปลูกรวม 50 ต้น ปัจจุบันปีที่ 8 ผลผลิตเริ่มได้กินเมื่อปีที่ 5-6 แต่ไม่มาก จนปีที่ 7 ปีที่ผ่านมาผลผลิตออกมากขึ้น ปีนี้จาก 50 ต้น ได้ผลผลิตประมาณ 30 ต้น ประมาณ 1 ตัน ซึ่งก็ไม่พอจำหน่าย และไม่กล้ารับออเดอร์ล่วงหน้าแบบเต็มตัว
แต่ทุเรียนที่นี่รสชาติจะหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก เพราะปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ เสริมด้วยปุ๋ยทั่วไปและเติมปุ๋ยฮิวมัสแม่เมาะ ทำให้รสชาติแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าปีหน้า ปีที่ 9 ผลผลิตจะออกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้
“กุ้ง-สภาภรณ์” เผยอีกว่า ภายในสวนจะเห็นว่ามีผลไม้หลากหลาย เช่น เงาะ ลำไยหลายสายพันธุ์ ลิ้นจี่ ส้มโอ มะม่วง กระท้อน ฝรั่ง ขนุน ละมุด มะยงชิด มะนาว สามารถเก็บขายได้ตลอดปี นอกจากนั้นยังมีพริก และพืชผักทั่วไป ทำให้สามารถขายทุกอย่างที่อยู่ในสวนมีรายได้ตลอดทั้งปี หมุนเวียนไปตามฤดูกาลของผลไม้
หากใครที่สนใจอยากทำสวนแบบผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงและต้องการมีงานมีรายได้หลังเกษียณต้องเริ่มวางแผนก่อนเกษียณสัก 5 ปี แบ่งพื้นที่ทยอยปลูกพืชตามฤดูกาลให้หมุนเวียนเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องทำใจการปลูกพืชในลักษณะนี้อาจจะไม่เห็นผลใน 1-2 ปี แต่จะเห็นผลประมาณ 7-10 ปีขึ้นไป ของตนก็ย่างเข้าปีที่ 8 ถึงเริ่มจะอยู่ตัวและเห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในสวน