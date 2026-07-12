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(คลิป) “ทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ” เห็นผลแล้วเจ้าแรก! นอภ.พาชิม ทั้งหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลำปาง - ได้ผลแล้วทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ..นายอำเภอฯ พาชมสวนเกษตรผสมผสาน ชิมทุเรียนภูเขาไฟเจ้าแรกของแม่เมาะ เจ้าของแนะ ขรก.หากรักจะทำเกษตรควรวางแผนก่อนเกษียณ 5 ปี ปลูกแบบผสมผสาน ผลไม้-ไม้ยืนต้นตามฤดูกาล ให้เก็บขายได้ตลอดทั้งปี


นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ พาผู้สื่อข่าวเดินชมสวนทุเรียนภูเขาไฟเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีผลผลิตออกให้ได้รับประทานและเหลือจำหน่ายได้แล้ว ที่บ้านใหม่มงคล ม.10 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

“กุ้ง-สภาภรณ์” เจ้าของบ้าน-เจ้าของสวน ได้พาชมภายในสวน ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านนั่นเอง พร้อมเล่าว่า พื้นที่แห่งนี้จากที่ได้รับการจัดสรร 3 งาน ซื้อเพิ่มรวมปัจจุบันเกือบ 5 ไร่ สามีซึ่งทำงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ ซึ่งก็ดูแลเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ไม้ประดับอะไรพวกนี้อยู่แล้ว จึงได้วางแผนก่อนที่จะเกษียณ ได้นำต้นกล้าผลไม้หลากชนิดทยอยปลูกมาเรื่อยๆ

เริ่มจากนำทุเรียนหมอนทองมาปลูกรวม 50 ต้น ปัจจุบันปีที่ 8 ผลผลิตเริ่มได้กินเมื่อปีที่ 5-6 แต่ไม่มาก จนปีที่ 7 ปีที่ผ่านมาผลผลิตออกมากขึ้น ปีนี้จาก 50 ต้น ได้ผลผลิตประมาณ 30 ต้น ประมาณ 1 ตัน ซึ่งก็ไม่พอจำหน่าย และไม่กล้ารับออเดอร์ล่วงหน้าแบบเต็มตัว


แต่ทุเรียนที่นี่รสชาติจะหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก เพราะปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ เสริมด้วยปุ๋ยทั่วไปและเติมปุ๋ยฮิวมัสแม่เมาะ ทำให้รสชาติแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งคาดว่าปีหน้า ปีที่ 9 ผลผลิตจะออกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้

“กุ้ง-สภาภรณ์” เผยอีกว่า ภายในสวนจะเห็นว่ามีผลไม้หลากหลาย เช่น เงาะ ลำไยหลายสายพันธุ์ ลิ้นจี่ ส้มโอ มะม่วง กระท้อน ฝรั่ง ขนุน ละมุด มะยงชิด มะนาว สามารถเก็บขายได้ตลอดปี นอกจากนั้นยังมีพริก และพืชผักทั่วไป ทำให้สามารถขายทุกอย่างที่อยู่ในสวนมีรายได้ตลอดทั้งปี หมุนเวียนไปตามฤดูกาลของผลไม้


หากใครที่สนใจอยากทำสวนแบบผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงและต้องการมีงานมีรายได้หลังเกษียณต้องเริ่มวางแผนก่อนเกษียณสัก 5 ปี แบ่งพื้นที่ทยอยปลูกพืชตามฤดูกาลให้หมุนเวียนเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี แต่ต้องทำใจการปลูกพืชในลักษณะนี้อาจจะไม่เห็นผลใน 1-2 ปี แต่จะเห็นผลประมาณ 7-10 ปีขึ้นไป ของตนก็ย่างเข้าปีที่ 8 ถึงเริ่มจะอยู่ตัวและเห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในสวน
(คลิป) “ทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ” เห็นผลแล้วเจ้าแรก! นอภ.พาชิม ทั้งหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก
(คลิป) “ทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ” เห็นผลแล้วเจ้าแรก! นอภ.พาชิม ทั้งหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก
(คลิป) “ทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ” เห็นผลแล้วเจ้าแรก! นอภ.พาชิม ทั้งหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก
(คลิป) “ทุเรียนภูเขาไฟแม่เมาะ” เห็นผลแล้วเจ้าแรก! นอภ.พาชิม ทั้งหวาน นุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก