(คลิป)ไรเดอร์หนุ่มกำแพงเพชรถึงกับอึ้ง-เหมือนโดนหมิ่นอาชีพ แฉลูกค้าหื่นโทร.เสนอเปย์ 600 “ขออม”

กำแพงเพชร - เล่นเอาไรเดอร์หนุ่มกำแพงเพชร วิจารณ์กันเดือด เหมือนโดนหมิ่นอาชีพ..หลังลูกค้าหื่นโทร.คุกคามทางเพศ ถามรับงานพิเศษมั้ย?-เสนอเปย์ 600 “ขออมของลับ” จนต้องหอบคลิปลงบันทึกประจำวัน โพสต์ประจาน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ไรเดอร์หนุ่มได้รับออเดอร์และเตรียมนำอาหารไปส่งให้แก่ลูกค้าตามปกติ แต่ในระหว่างนั้นกลับมีสายโทรศัพท์จากลูกค้าโทร.เข้ามา ทว่าปลายสายกลับไม่ได้พูดคุยสอบถามเรื่องรายการอาหารหรือเส้นทาง แต่เริ่มเปิดฉากใช้คำพูดแทะโลม ส่อไปในทางอนาจารและคุกคามทางเพศ
จนทำให้ไรเดอร์รู้สึกอึดอัดและรู้สึกถูกคุกคาม จึงได้เปิดระบบบันทึกเสียงการสนทนาเอาไว้ พร้อมเอ่ยปากจี้ถามให้ลูกค้าคนดังกล่าวพูดความต้องการออกมาตรงๆ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน
ทันทีที่ถูกจี้ถาม ลูกค้าหื่นรายนี้กลับแสดงพฤติกรรมย่ามใจ เอ่ยปากผ่านสายโทรศัพท์ออกมาอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีความละอายใจว่า "พี่ให้หนู 600 พี่ขอ "อม.." หนูได้ไหม" ซึ่งเป็นการเสนอเงินเพื่อขอทำอนาจารทางเพศกับไรเดอร์ สร้างความตกตะลึงและหวาดกลัวให้แก่ไรเดอร์หนุ่ม เนื่องจากลูกค้าคนดังกล่าวรู้พิกัดและข้อมูลส่วนตัวจากการสั่งอาหาร จึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายตามมาหากเดินทางไปส่งของ
ก่อนนำคลิปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์เข้าร้องเรียนต่อ สิบเอก ประจักรกฤษ สายทิพย์ แอดมินเพจ "กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่" เมื่อวันที่ 11 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกระบอกเสียงแฉพฤติกรรมสุดเสื่อมของลูกค้าสั่งอาหารที่โทรศัพท์มาคุกคามทางเพศอย่างน่าไม่อาย และได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองกำแพงเพชรไว้เป็นหลักฐานแล้ว
สิบเอก ประจักรกฤษ สายทิพย์ แอดมินเพจระบุว่า อาชีพไรเดอร์คือคนหาเช้ากินค่ำที่ตั้งใจทำงานสุจริต ไม่ควรจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือการถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถูกคุกคามทางเพศจากผู้ใช้บริการเช่นนี้ เบื้องต้นทางเพจกำลังประสานงานไปยังแอปพลิเคชันเดลิเวอรีต้นสังกัด เพื่อส่งข้อมูลและหลักฐานคลิปเสียงดังกล่าวดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการระงับบัญชีและแบนเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าหื่นรายนี้อย่างถาวร เพื่อความปลอดภัยของไรเดอร์ทุกคนในพื้นที่ พร้อมทั้งฝากเตือนภัยพี่น้องไรเดอร์เมืองกำแพงเพชร หากเจอพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจในลักษณะนี้ให้ตั้งสติอัดเสียงหรือคลิปหลักฐานไว้ทันทีเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
ขณะที่บรรดาไรเดอร์ในกำแพงเพชรที่ได้ฟังเสียงในคลิปต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงลูกค้ารายนี้กันอย่างดุเดือด