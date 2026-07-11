ตร.รวบทันควัน 2 หนุ่มฝรั่งมือบอน พ่นสีเลอะเทอะกำแพงรั้วโรงเรียนดังกลางเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่- ตำรวจเชียงใหม่รวบทันที 2 หนุ่มฝรั่งมือบอนคาที่เกิดเหตุ ขณะกำลังพ่นสีสเปรย์ใส่กำแพงรั้วโรงเรียนดังกลางเมือง ส่งดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับและชดใช้ค่าเสียหาย อ้างทำไปด้วยความคึกคะนองและรับปากจะไม่ทำอีก
รายงานแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ 00.40น.วันนี้(11 ก.ค.69) พ.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่,พ.ต.ท.ทัตตวีย์ ด่านพิทักษ์ตระกูล รอง ผกก.ป.สภ.เมืองเชียงใหม่,พ.ต.ท.วิษณุ นวนมุสิด
สวป.สภ.เมืองเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดี ว่าพบเห็นชาวต่างชาติ กำลังใช้สีสเปรย์พ่นบริเวณรั้วโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในตัวเมืองเชียงใหม่ จึงได้นำกำลังไปตรวจสอบตามรับแจ้ง
โดย ร.ต.อ. ชัชวาลย์ ตันตา รอง สวป.ฯ (ร้อยเวร 20) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบชาวต่างชาติจำนวน 2 คนกำลังพ่นสีสเปรย์อยู่ จึงได้แสดงตัวและให้หยุดการพ่นสีสเปรย์ จากการสอบถามทราบชื่อ Mr.Elliot อายุ 32 ปี สัญชาติอังกฤษ และ Mr.Keegan อายุ 27 ปี สัญชาตินิวซีแลนด์
จากนั้นจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวทั้ง 2 คน นำส่งพนักงานสอบสวน ตาม พ.ร.บ.ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม“ ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ บนกำแพงหรือติดกับถนน บน ถนน ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรือในที่สาธารณะ” นำส่ง พงส.ฯ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทาง พงส.ฯ ได้เปรียบเทียบปรับ คนละ 3,000 บาท
ทั้งนี้ นาย Elliot และนาย Keegan ได้กล่าวขอโทษ เนื่องจากทำไปด้วยความคึกคะนองและสัญญาว่าจะไม่ทำอีกต่อไปและยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางโรงเรียน จำนวน 4,000 บาท