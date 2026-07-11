ตะครุบเฒ่าเยอรมัน! หนีหมายจับสากลซุกบุรีรัมย์ หลังย่ำยีลูกเลี้ยงไทย 5 ปี

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตม.4 (ขอนแก่น) ลากคอพ่อเลี้ยงเฒ่าเยอรมันล่วงละเมิดลูกเลี้ยงเด็กไทยร่วม 5 ปี หนีหมายจับตำรวจสากล กบดานที่จ.บุรีรัมย์ พบประวัติสุดโฉดภรรยาพร้อมลูกชายย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วย อาศัยจังหวะภรรยาไม่อยู่ก่อเหตุล่วงละเมิดหลายครั้ง ทั้งยังหลบหนีมากบดานที่ไทยอีก
วันนี้ (11 ก.ค.) พล.ต.ต.ไพรัช พุกเจริญ ผบก.ตม.4 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชยุต นิลประเสริฐ ผกก.สส บก.ตม.4, พ.ต.ต.วัชรพงศ์ ศิรินทร์วงศ์ สว.กก.สส.บก.ตม.4 และ พ.ต.ท.รัฐนริศวร บัวแก้ว สว.ตม.จว.บุรีรัมย์ นำกำลังชุดสืบสวน บก.ตม.4 เข้าจับกุม นาย K.B. อายุ 74 ปี ผู้ต้องหาชาวเยอรมัน ขณะซ่อนตัวอยู่ในบ้านพัก ต.หลักเขต อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผู้ต้องหารายสำคัญหลบหนีหมายจับตำรวจสากล หรือ INTERPOL มาซ่อนตัวหนีหมายจับอยู่ใน จ.บุรีรัมย์ ตามปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ นโยบาย Zero Tolerance ของ ผบช.สตม. และมาตรการเชิงรุกของ ผบ.ตร.กวาดล้างคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมเป็นภัยสังคม
พล.ต.ต.ไพรัช พุกเจริญ ผบก.ตม.4 (ขอนแก่น) กล่าวว่า ทันทีที่ บช.สตม.ได้รับหมายจับสำคัญและสืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มาซ่อนตัวในภาคอีสานของไทย จึงบูรณาการการทำงานและสนธิกำลังสืบสวนติดตามผู้ต้องหารายนี้ส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่เยอรมันให้ได้ เนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญ มีการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรงในประเทศเยอรมัน กระทั่งสืบแน่ชัดว่าผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ในบ้านกลางทุ่งนา ล้อมรั้วรอบขอบชิด ไม่ค่อยออกไปไหน
เมื่อได้รับการประสานจากทางการเยอรมนีว่ามีชายชาวเยอรมันหลบหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแดง หรือ RED NOTICE มากบดานประเทศไทย หลบหนีการขึ้นศาลมาหลายครั้ง จึงสั่งการล่าตัวทันที ซึ่งการข่าวระบุว่าผู้ร้ายมีความระมัดระวังตัว ทราบว่าตัวเองถูกติดตามจากทางการอยู่ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจึงเข้าแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พร้อมแสดงคำสั่งเพิกถอนการอยู่ต่อในราชอาณาจักร และแสดงหมายจับของตำรวจสากลและควบคุมตัวมาสอบสวนที่ บก.ตม.4 ขอนแก่น
ผบก.ตม.4 กล่าวว่า จากข้อมูลคดีพบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกเลี้ยงวัย 10 ขวบ ซึ่งเป็นบุตรของหญิงไทยที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยที่เยอรมนี อาศัยจังหวะช่วงภรรยาไม่อยู่บ้านก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง จนกระทั่งถูกจับได้และมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเยอรมนี แต่คนร้ายยังคงย่ามใจหลังก่อเหตุกับคนไทย และยังหลบหนีมากบดานซ่อนตัวหมายจับที่ประเทศไทยอีก
การปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างทางการเยอรมนี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำนโยบาย "Zero Tolerance" ต่ออาชญากรข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมาตรการกวาดล้างอาชญากรต่างชาติที่หวังใช้ประเทศไทยเป็นที่พักพิง โดยเฉพาะคดีเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดเด็กและการค้ามนุษย์ อันเป็นภัยคุกคามระดับสากล ภายหลังการสอบสวนแล้วเสร็จ ออกคำสั่งเพิกถอนการอยู่ต่อในราชอาณาจักร พร้อมถูกส่งกลับไปดำเนินคดียังประเทศเยอรมนีและขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้ามาในแผ่นดินไทยได้อีกต่อไป