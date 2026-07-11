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บุฟเฟต์ทุเรียนป่าละอูวันแรกคึกคัก! ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ห้องพักเต็ม ลูกค้าแห่ชิมหมอนทอง GI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ - ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ป่าละอู เปิดบุฟเฟต์ทุเรียนวันแรก กระแสตอบรับดีเกินคาด นักท่องเที่ยวแห่จองห้องพักเต็ม พร้อมอิ่มไม่อั้นกับทุเรียนหมอนทอง GI และผลไม้ตามฤดูกาล เตรียมเปิดอีก 2 รอบ วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคมนี้

วันนี้( 11 ก.ค.) บรรยากาศภายใน ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปอย่างคึกคัก หลังเปิดกิจกรรม บุฟเฟต์ทุเรียน วันแรก โดยแบ่งรอบให้บริการ 2 ช่วง คือ เวลา 11.30-13.00 น. และเวลา 17.00-18.30 น. ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและผู้ชื่นชอบทุเรียนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

นางชลทิพย์ ล้ำเลิศ ผู้บริหารไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ เปิดเผยว่า ปีนี้กิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวหลายจังหวัด ส่งผลให้ห้องพักของฟาร์มสเตย์ในวันเปิดกิจกรรมถูกจองเต็มทั้งหมด สร้างบรรยากาศคึกคักตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน

ภายในบุฟเฟต์จัดเต็มด้วยทุเรียนหมอนทองคุณภาพจากสวน พร้อมอาหารคาว ขนมหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งเงาะ มังคุด และผลไม้สดอื่น ๆ ให้รับประทานได้ไม่อั้น ในราคาท่านละ 1,190 บาท โดยในวันเปิดงาน นางสาวจิราวรรณ บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมด้วย

สำหรับผู้ที่พลาดรอบแรก ยังสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียนได้อีก 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2569 โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1113-5835

นอกจากกิจกรรมบุฟเฟต์แล้ว ภายในไร่ยังมีทุเรียนหมอนทอง GI ป่าละอู รวมถึงมังคุด เงาะ และผลไม้ตามฤดูกาลวางจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกลับเป็นของฝากอีกด้วย










บุฟเฟต์ทุเรียนป่าละอูวันแรกคึกคัก! ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ห้องพักเต็ม ลูกค้าแห่ชิมหมอนทอง GI
บุฟเฟต์ทุเรียนป่าละอูวันแรกคึกคัก! ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ห้องพักเต็ม ลูกค้าแห่ชิมหมอนทอง GI
บุฟเฟต์ทุเรียนป่าละอูวันแรกคึกคัก! ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ห้องพักเต็ม ลูกค้าแห่ชิมหมอนทอง GI
บุฟเฟต์ทุเรียนป่าละอูวันแรกคึกคัก! ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ห้องพักเต็ม ลูกค้าแห่ชิมหมอนทอง GI
บุฟเฟต์ทุเรียนป่าละอูวันแรกคึกคัก! ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ห้องพักเต็ม ลูกค้าแห่ชิมหมอนทอง GI
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