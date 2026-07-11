บุฟเฟต์ทุเรียนป่าละอูวันแรกคึกคัก! ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ห้องพักเต็ม ลูกค้าแห่ชิมหมอนทอง GI

ประจวบคีรีขันธ์ - ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ป่าละอู เปิดบุฟเฟต์ทุเรียนวันแรก กระแสตอบรับดีเกินคาด นักท่องเที่ยวแห่จองห้องพักเต็ม พร้อมอิ่มไม่อั้นกับทุเรียนหมอนทอง GI และผลไม้ตามฤดูกาล เตรียมเปิดอีก 2 รอบ วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคมนี้
วันนี้( 11 ก.ค.) บรรยากาศภายใน ไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ ป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปอย่างคึกคัก หลังเปิดกิจกรรม บุฟเฟต์ทุเรียน วันแรก โดยแบ่งรอบให้บริการ 2 ช่วง คือ เวลา 11.30-13.00 น. และเวลา 17.00-18.30 น. ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและผู้ชื่นชอบทุเรียนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
นางชลทิพย์ ล้ำเลิศ ผู้บริหารไร่ทิพย์โอชาคีรี ฟาร์มสเตย์ เปิดเผยว่า ปีนี้กิจกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวหลายจังหวัด ส่งผลให้ห้องพักของฟาร์มสเตย์ในวันเปิดกิจกรรมถูกจองเต็มทั้งหมด สร้างบรรยากาศคึกคักตั้งแต่วันแรกของการจัดงาน
ภายในบุฟเฟต์จัดเต็มด้วยทุเรียนหมอนทองคุณภาพจากสวน พร้อมอาหารคาว ขนมหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งเงาะ มังคุด และผลไม้สดอื่น ๆ ให้รับประทานได้ไม่อั้น ในราคาท่านละ 1,190 บาท โดยในวันเปิดงาน นางสาวจิราวรรณ บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมด้วย
สำหรับผู้ที่พลาดรอบแรก ยังสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรมบุฟเฟต์ทุเรียนได้อีก 2 รอบ ในวันเสาร์ที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2569 โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1113-5835
นอกจากกิจกรรมบุฟเฟต์แล้ว ภายในไร่ยังมีทุเรียนหมอนทอง GI ป่าละอู รวมถึงมังคุด เงาะ และผลไม้ตามฤดูกาลวางจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกลับเป็นของฝากอีกด้วย