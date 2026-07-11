ยิงเดือดงานบวชดับ 1 เจ็บ 1 ปมแค้นเก่า งานสงกรานต์ ตำรวจจ่อหมายจับ 2 พี่น้องมือปืน

พระนครศรีอยุธยา - งานเลี้ยงก่อนอุปสมบทที่อยุธยา กลายเป็นโศกนาฏกรรม หลัง 2 พี่น้องคู่กรณีเก่าช่วงสงกรานต์เปิดศึกกลางวงเหล้า ชักปืนยิงใส่คู่อริเสียชีวิต 1 ราย ขณะที่แฟนสาวดีเจถูกลูกหลงบาดเจ็บ ตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว เร่งขอศาลออกหมายจับและติดตามตัวมาดำเนินคดี
วันนี้( 11 ก.ค.) พนักงานสอบสวน สภ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในบ้านเลขที่ 82 หมู่ 7 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง ซึ่งกำลังจัดงานเลี้ยงก่อนพิธีอุปสมบท มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ จึงรายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา ทองมา ผู้กำกับการ สภ.ลาดบัวหลวง นำกำลังเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบโต๊ะ เก้าอี้ และขวดแก้วล้มกระจัดกระจาย มีคราบเลือดบริเวณหน้าบ้าน และพบร่องรอยกระสุนปืนบริเวณตัวบ้านและกระจกหลายจุด เจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 2 หัว ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบทราบว่า ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง โดยนายปิยโดม ม่วงสถาน อายุ 36 ปี ชาวอำเภอบางปะอิน ถูกยิงเข้าหน้าอก อาการสาหัส ก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทร ส่วนหญิงอายุ 27 ปี ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแฟนของดีเจที่มารับงานในงานบวช ถูกกระสุนเฉี่ยวหัวไหล่ ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสนา
จากการสอบสวนพยานให้การว่า ผู้เสียชีวิตเดินทางมาร่วมงานพร้อมเพื่อน ก่อนถูกชาย 2 คน ซึ่งเป็นพี่น้องและเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดินเข้ามาถามว่า "ยังติดใจอะไรอยู่หรือไม่" ผู้เสียชีวิตตอบว่า "ไม่มีอะไร แต่ไม่ได้กลัว" จากนั้นเกิดการขว้างขวด ก่อนฝ่ายผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงหลายนัด ทำให้ผู้เสียชีวิตล้มลง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากลูกหลงอีก 1 ราย
เพื่อนเจ้าภาพซึ่งเป็นผู้เตรียมอุปสมบท เปิดเผยว่า ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนของตน โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องทะเลาะกันช่วงสงกรานต์ และได้มีการเจรจาปรับความเข้าใจกันแล้ว จึงไม่คาดคิดว่าจะกลับมาก่อเหตุรุนแรงในวันงานของตน
ต่อมาในช่วงสายวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เก็บลายนิ้วมือแฝง ตัวอย่างดีเอ็นเอจากแก้วน้ำและภาชนะ รวมถึงตรวจสอบวิถีกระสุน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบสำนวนคดี
ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนได้ทยอยสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งให้การสอดคล้องกันและยืนยันตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจน ขณะที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติออกหมายจับชายผู้ต้องสงสัย 2 ราย ซึ่งเป็นพี่น้องกัน และเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
ด้าน พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางลงพื้นที่ติดตามคดี เปิดเผยว่า ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขอศาลออกหมายจับ พร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนภาค 1 ชุดสืบสวนจังหวัด และ สภ.ลาดบัวหลวง เร่งติดตามจับกุมอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้เชิญบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องสงสัย รวมทั้งตรวจสอบรถยนต์ที่คาดว่าใช้หลบหนี เพื่อขยายผลการสืบสวน โดยมีรายงานว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้ติดต่อประสานขอเข้ามอบตัวกับตำรวจ แต่ยังไม่กำหนดวันและเวลา อย่างไรก็ตาม หากศาลอนุมัติหมายจับ เจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินการติดตามจับกุมตามกฎหมายทันที เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้อาวุธปืนก่อเหตุจนมีผู้เสียชีวิต